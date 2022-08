Mutatunk egy friss rezsiszámlát: már az első napra piaci lett az áramár

Megírtuk a napokban, hogy augusztus 23-ától érkezhetnek az újfajta rezsiszámlák – és most közelebbről is szemügyre vettünk egy ilyen áramszámlát. A 2022. július 2. és augusztus 1. közötti időszakról állította ki a bizonylatot az MVM. Mivel augusztus elsejétől élnek az új rezsiszabályok, ketté bontották az időszakot, így külön sorokon szerepel a július 2-től július 31-ig tartó, illetve az augusztus elsejei fogyasztás.

A számlát egy átalánydíjas fogyasztó kapta, akinek 269 kilowattóra a beállított havi mennyisége. Ez a negyedik részszámlája, az utolsó éves elszámolása óta. Júliusra az eddig megszokottak szerint számolt a szolgáltató, augusztus elsejére azonban már az új szabályt alkalmazták. A havi becsült 269 kilowattórából egy napra kerekítve 9 kilowattóra jut, így ennyit számoltak a már az új elszámolás alá eső augusztus 1-jére.

És mivel áramnál éves szinten 2523 kilowattóránál húzták meg az átlagfogyasztás határát – ez alatt jár a rezsicsökkentett ár –, így augusztus elsejére, azaz egy napra 6,9 kilowattóra jár kedvezményes áron – ezt a szolgáltató 7-re kerekítette. Ebből következik, hogy az átalánydíjas fogyasztó augusztus elsejére eső 9 kilowattórájából 2 kilowattórát már úgynevezett lakossági piaci áron kellett elszámolnia az MVM-nek – így is tettek.

A 7 kilowattórára 5,11 forint / kWh nettó áram egységárat számoltak, így az nettóban 36 forint, bruttóban (a 27 százalékos áfával) 46 forint lett.

A 2 kilowattórára 31,80 forintos nettó lakossági piaci áramárral számoltak (bruttóban ez 40,386 forint), így 81 forint lett a bruttó ár.

Maga az áramdíj a számlán bruttó 2015 forint lett összesen a júliusi időszakkal együtt.

A rendszerhasználati díjat a teljes fogyasztásra számolták el, tehát az egyforma az átlagfogyasztás alatti és feletti részre is. A rendszerhasználati díj (átviteli díj + elosztói díj a 269 kilowattórára, valamint a havi elosztói alapdíj) összesen bruttó 8148 forint lett – visszaosztva ez bruttó 30,40 forint/kWh-t jelent. Azaz a lakossági piaci ár e számla alapján 70,786 forintra jött ki, valószínűleg a kerekítések miatt. (A jogszabály által meghatározott lakossági piaci ár áramnál 70,104 forint/kWh.)

A számla teljes összege 10 163 forint lett, amiből tehát mindössze 2015 forint az áram díja, és ebből az egy napra eső átlagfogyasztás feletti 2 kilowattóra 56 forint plusz fizetendőt jelentett augusztus elsejére.

A következőkben viszont már az egész hónapot az új rend szerint kell majd leszámlázni, és mivel a beállított 269 kilowattóra 59 kilowattórával több, mint a havi átlagfogyasztási mennyiség (210 kilowattóra), így magasabb összeg fog szerepelni a számlákon. Számításaink szerint attól függően, hogy 30 vagy 31 napos hónapról van szó, el fog térni az összeg: 11 995 forint, illetve 11 758 forint lehet. Méghozzá azért, mert nem a havi 210 kilowattórás mennyiséget veszik figyelembe a számlázásnál, hanem az egy napra eső átlagfogyasztást annyi napra, ahány nap az adott hónapban van.

Így mintegy 14 ezer forinttal kell majd többet fizetnie az éves elszámolásig hátralévő nyolc hónapra ennek a fogyasztónak.

Már csak az a kérdés, hogyan lesz majd az éves elszámolás. Az MVM tájékoztatása szerint a kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget lakossági piaci áron kell fizetni – ez így történt a most megkapott számlán is.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek a napokban az MTI-hez eljuttatott közleménye utalt arra is, hogyan zajlik majd az éves elszámolás. Azt írták, hogy az ügyfél az éves leolvasást követően a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Azt is írták, hogy az időarányos számítás miatt az elszámolási időszakban esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a szolgáltató a következő elszámolás során veszi figyelembe. Viszont az is adott, hogy a kedvezményes mennyiség (az áramnál a 2523 kilowattóra) csak 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között biztosított, időarányosan a felhasználási helyen, mérési pontonként. A naparányosság miatt van, hogy a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron.

Nyilván az éves elszámolásnál is elkülönítik majd a tényleges éves fogyasztásból az augusztus előtti és utáni időszakot – ha diktált a fogyasztó augusztus elseje körül, akkor az alapján, ha nem, akkor arányosítva. És ehhez képest nézik majd a túlfogyasztást vagy a megtakarítást.