Mobilon választhatnak diákszámlát a főiskolások, egyetemisták

A szeptember, a tanév kezdete főleg azoknak jelent kihívást, akik most kezdik a felsőfokú képzés diákéveit, vagyis a gólyáknak. Ha eddig nem nyitottak diákszámlát, most biztosan nyitniuk kell egyet. Szerencsére ehhez ma már nem kell sehová sem elmenniük, elég hozzá egy mobiltelefon.

A főiskolások, egyetemisták úgy kezdik a felnőtt életüket, hogy számos új helyzettel találják magukat szembe – többen elszakadnak a szülői háztól és a lakókörnyezetüktől, más városba költöznek. Döntést kell hozniuk a pénzügyekben is, hiszen muszáj bankszámlát választaniuk a hallgatói pénzügyekhez. Erre érkezhet az ösztöndíj és a diákhitel, vagy az esetleges tandíjat is ezen keresztül kell fizetni. Emellett a lakásbérlés, az önálló élet költségei is szükségessé tehetik a saját bankszámlát, nem is beszélve a szülői támogatás megérkezéséről.

Az elmúlt években sokat fejlődtek a távoli szerződéskötésre épülő banki szolgáltatások, ennek hála ma már az egész számlanyitási procedúra akár néhány percre zsugorítható, és elég lehet hozzá egy okostelefon.

Számlaválasztási szempontok – ami fontos lehet, és ami kevésbé

A diákszámlák kiválasztásakor alapvetően a díjakra szoktak koncentrálni, esetleg arra, mennyire közel van az adott bank fiókja, ATM-je, netán még arra, hogy a szülőknek melyik banknál van számlájuk, mert onnan biztos egyszerűbb a pénzküldés. De a világ ma már annyira megváltozott, hogy egyik fenti szempont sem fontos igazán.

Ami a díjakat illeti, szinte mindegyik diákszámlát ingyen vezetik a bankok, sok helyen ingyenes a bankkártya éves díja is, legalább az első évben. A diák számára is kérhető a havonta két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forintig törvényileg ingyenes készpénzfelvétel, a kártyás vásárlások pedig ingyenesek.

A közeli bankfiók szintén pipálható, hiszen sem a számla megnyitásához, sem a számla feletti ügyintézéshez nem szükséges ma már bankfióki ügyintézés, a hallgató a négy-ötéves felsőfokú képzése alatt jó eséllyel egyszer sem fog fióki ügyintézővel találkozni. Egy esetben kellhet mégis a bankfiók, pontosabban inkább a bank saját ATM-je: ha készpénzes befizetést tervez a főiskolás, egyetemista.

A szülői bankválasztásnak sincs ma már jelentősége. Régebben igaz volt, hogyha nem egy helyen bankolt a család, akkor több órát, hétvégén esetleg több napot is kellett várni a szülői támogatás megérkezésére.

De 2020. március 2. óta minden magyar bankszámla között azonnal megérkezik egy átutalás, függetlenül attól, hogy melyik bankban indítják és melyikben fogadják azt.

Ebben egyébként világelsők vagyunk.

Az elmúlt öt évben ráadásul jelentősen könnyítette a jogalkotó a távoli szerződéskötés feltételeit, így már nemcsak videókapcsolattal, hanem önkiszolgáló módon, egy szelfivel is meg lehet nyitni a diákszámlát. Érdemes tehát olyan diákszámlát választani, amely nemcsak kedvező árfekvésével, de sokféle szolgáltatásával is segítheti a diákévek pénzügyeit.

Így érdemes diákszámlát választani mobilon

Az is egy járható út, ha valaki az összes bank mobilappját letölti, és demó módban megnézi, miket tud egy-egy ilyen mobilapp. De van ennél egyszerűbb lehetőség is: a banki termék-összehasonlító oldalak közül elsőként a BiztosDöntés.hu már tavaly óta lehetővé teszi a mobilszolgáltatások szerinti bankszámlaválasztást is.

A legnépszerűbb szolgáltatásokat szűrve csak azok a bankszámlaajánlatok maradnak talpon, melyek teljesítik a látogató összes elvárását. Lehet persze olyan szolgáltatáskombináció is, melyet ma még egyetlen mobilapp sem kínál, de így is optimalizálható a bankszámla kiválasztása. Egyenleg lekérdezésére, számlatörténet böngészésére és átutalás indítására minden applikáció alkalmas, ezáltal ezekre nem is lehet szűrni. A leggyakoribb felhasználás valószínűleg a mobiltelefonos bolti érintéses mobilfizetés lesz, ahol teljesen nélkülözhető a plasztik bankkártya. Ezt ma már minden nagy bank nyújtja, egyedül a Takarékbanknál kell várniuk még az androidosoknak, előreláthatóan a jövő évig.

A lakhatási költségek közé érkezik majd sok rezsiszámla is, melyeket legegyszerűbben a sárga csekken szereplő adatok kamerás beszkennelésével vagy a QR-kód beolvasásával lehet kifizetni. Erre a CIB, Erste, K&H, OTP és az UniCredit bankok applikációja alkalmas. A kettő közül a QR-kódos olvasás a biztosabb, mert itt nincs adattévesztés, azonkívül a bankkártyás vásárlás díjáért, azaz ingyen lehet befizetni, nem pedig átutalással. Az Erste és az OTP alkalmazása alkalmas erre, a többieknek használható lehet a Simple bankfüggetlen alkalmazás hasonló funkciója vagy az iCsekk – szintén bankfüggetlen – mobilalkalmazás.

Mobilegyenleg-feltöltésre minden mobilszolgáltató oldalán vagy applikációjában találhatunk megoldást, de a banki applikációk közül ezt már beépítették a CIB, az Erste, a K&H és az OTP mobilalkalmazásába is.

Ha a hallgató sokat utazik a BKK-val, illetve Volánbusszal, akkor használhatja a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációját, de az OTP által fejlesztett bankfüggetlen Simple appal bármely hazai bankkártyabirtokos hozzáférhet a jegyvásárláshoz és -tároláshoz. Ugyanezt nyújtja a K&H Bank mobilappja is a bank kártyásainak. Érdemes tudni, hogy az ezekkel megvásárolt buszjegyekre 5 százalékos kedvezményt nyújt a Volánbusz a buszvezetőnél vagy a jegypénztárban vásárolt jegy árához képest, mindenképpen megéri tehát a mobilt nyomogatni a jegyvásárláshoz, amit ráadásul már az utazás előtt is meg lehet tenni. (Az internetes jegyvásárlásra 10 százalék kedvezményt ad a MÁV-Start is, de a vonatjegyvásárlás banki appba integrálva jelenleg még nem érhető el.)

A felhasználók olyan szempontokra is szűrhetnek a portál weboldalán, mint például hogy melyik bank küld felbukkanó (push) értesítést a tranzakciókról a drága SMS-ek helyett. További szűrések az addig kiválasztottak függvényében láthatók a kalkulátorban – egyszerre legfeljebb hét aktív szűrőelemet választhat ki a felhasználó.

Számlanyitás szelfivel

A diákok a CIB, a Gránit, a K&H és az OTP bankoknál egy szelfivel is meg tudják nyitni az új számlájukat. Ez azt jelenti, hogy nem kell banki ügyintézővel kapcsolatba lépni, így a saját szabadidőben, hétvégén vagy akár éjjel is elvégezhető a számlanyitás. A személyi igazolvány adatainak beolvasásához szükség lehet egy NFC-képes mobiltelefonra. Akinek nincs ilyenje, legalább a számlanyitás idejére kölcsönkérhet egyet, de még jobb, ha a következő mobilját az NFC-képességre is figyelve vásárolja meg, ez a funkció teszi ugyanis lehetővé a bolti érintéses mobilfizetést bankkártya helyett. Bár sokan használják a mobiltokba rejtett, érintéses bankkártyát fizetéshez, a valódi mobilfizetés azonban sokkal biztonságosabb, így ugyanis akár egyetlen forint sem hagyhatja el a számlát a felhasználó ellenőrzése nélkül. Androidos készülékeken ráadásul az NFC-áramkör ki is kapcsolható az avatatlan érintéses kártyaolvasók elől.

A szelfis számlanyitásnál az adatok megadása – beolvasása – és egy fénykép elkészítése után lehet kezdeményezni a szerződéskötést a bankkal. A bank a következő munkanapon ellenőrzi az adatokat, ekkor válik véglegessé a szerződés, nyílik meg a bankszámla, és használható a mobilapp, bolti érintéses mobilfizetésre és internetes fizetésre akár azonnal is. Ehhez digitalizálni kell az igényelt bankkártyát, melyre addig is van lehetőség, míg az meg nem érkezik postai úton. Az azonnali kártyahasználatot tehát nem minden bank tudja még.

Amelyik banknál nincs szelfis számlanyitás, vagy a felhasználó telefonja nem képes az NFC-s adatok olvasására, ott a videóbankos számlanyitás is választható. Ez minden banknál elérhető, viszont igazodni kell a banki ügyfélszolgálat nyitva tartási idejéhez. További feltétel, hogy a videóhívás nem szakadhat meg a beszélgetés ideje alatt, a szobában egyedül kell tartózkodnunk, és nem is jöhet be közben senki. Ez a furcsának hangzó szabály azért van, hogy a számlatulajdonost ne kényszeríthessék számlanyitásra.

Promóciók a nyár végéig

Több bank is promócióval csábítja magához a diákokat, de ezek kihasználásához általában már csak pár nap áll rendelkezésre augusztus végéig vagy szeptember első napjaiig. Mindenesetre ezek a csábító kedvezmények is eldönthetnek egy jó diákszámla-választást.