Rizikós a Vodafone-ügylet számtani oldala

Masszív adóssága is van az állam által megvenni kívánt telekomcégnek, és még az se világos, honnan lesz pénz a tranzakcióra. Arról nem is beszélve, mi lesz az ügyfelek reakciója.

A hétfői nap egyik legnagyobbat robbanó híre volt, hogy az állam megveszi a Vodafone magyarországi leányvállalatát (amibe évekkel ezelőtt a UPC is beleolvadt). Ennek hátterét ebben a cikkünkben igyekeztünk megfejteni, de a G7 is végzett pár kalkulációt.

Abból indulnak ki, hogy a vételár 715 milliárd forint körül lehet, a végén a cég 49 százalékát az állam, 51 százalékát a NER-hez kötődő 4iG informatikai óriáscég szerezné meg. Csakhogy a G7 szerint a 4iG alaposan el van adósodva: március 31-i állapot szerint az anyavállalatra jutó saját tőkéje 148,9, kamatköteles adóssága viszont 537 milliárd forint. Így még a bankoknak is kockázatos lehet finanszírozni a vásárlást, márpedig a 4iG-nek most nemigen van rá pénze.

A cég a G7 megkeresésére kitért a válaszadás elől, azt írták, még csak egy „egy előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást” kötöttek, a finanszírozásról később tájékoztatnak.

A G7 cikke szerint az állam a gyakorlatban hitelből veszi meg a Vodafone-pakkot, hisz az erre költött pénzt államadósság-csökkentésre is költhetné. Gond még, hogy a Vodafone márciusban lezárt pénzügyi éve alapján a jövedelemtermelő képessége (EBITDA) mindössze 64,9 milliárd forint volt, ez pedig a kamatterhek fedezésére sem elég. Ráadásul a hazai Vodafone 216 milliárd forinttal tartozik a brit anyacégnek, amit egy tulajváltás után ki kéne fizetni (ez bele van kalkulálva a fent említett vételárba).

Van olyan vélemény, hogy a megugró infláció miatt az államnak lehet pénzügyi mozgástere, erre a vásárlásra is. A 4iG a szinergiákkal járhat majd jól, a sok összevásárolt cége legnagyobbja lesz a Vodafone, végső soron jövedelmező is lehet a vállalkozás.

A témában a Telex is leközölt egy elemzést, nagyjából hasonlókra jutva, de például felmerül a cikkben, hogy mit szólnak majd az ügyfelek. Egyeseknek vonzó lesz, hogy végre magyar kézben van egy ekkora telekomcég, másokat elriaszt majd a lehetőség, hogy az állam beleláthat a kommunikációjába. Fontos kérdés még az, hogy az állami flottákat melyik cég adja, ez most is a Magyar Telekom, és korábban is az volt, de vitte már a prímet a Vodafone is e téren.