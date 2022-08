Maroknyi katás marad csak szeptembertől

A NAV közölte, az első tíz napban hányan nyilatkoztak úgy, az új katás rendszerben folytatnák mikrovállalkozásukat.

Mindössze 4326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges adatlapot azért, hogy katás maradhasson – derült ki a VG.hu adatigényléséből, aminek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tett eleget. A hétfői cikk szerint a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) alá tartozó vállalkozások csak kb. 1 százaléka jelezte eddig, hogy maradna katás, bár szeptember 25-ig van még erre lehetőség (az új kata-alanyiság szeptember 1-vel jön létre).

A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó a webes ügysegéden keresztül, a már működő pedig a 22T101E jelű adatlapon jelezheti szándékát.

Senki sem ússza meg a plusz adminisztrációt tehát. A megszólaltatott szakértők szerint a legésszerűbb választás az átalányadó azoknak, akik kiszorulnak a katázásból, de sokan a vállalkozói jövedelemadózást és az ekhót is választhatják. Nem beszélve azokról, akik munkaviszonyba mennek át vagy céget alapítanak. Persze az is előfordulhat, hogy egyesek a feketegazdaságba menekülnek. Összesen mintegy 450 ezer embert érintenek a változások. A cikk előhozza a kormányzati indokot is, hogy majdnem kilenc évig nem változtattak a könnyített adónemen, ami viszont mára aránytalanná vált, hozzá kellett nyúlni. Az adóteher így szinte minden érintettnek nőni fog.

(Kiemelt képünk illusztráció, az egyik kata-tüntetésen készült.)