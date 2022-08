Fakitermelési szabályok: egyelőre meghátrál a kormány Szentkirályi Alexandra szerint

Néhány tisztázó gondolattal jelentkezett Facebook-oldalán a kormányszóvivő a magyar erdők helyzete és az új, fakitermelésre vonatkozó szabályok kapcsán. A bejegyzésből kiderül, hogy a rendkívüli szabályok kizárólag akkor lépnek életbe, ha az energiakrízis eljut arra a szintre, amikor a lakossági és közületi tűzifaigényt már nem lehet a korábban tervezett fakitermeléssel biztosítani.

Tiltakozik az MTA is Orbán „tűzifa-rendelete” ellen

Magyarországon energia-vészhelyzet van érvényben, és rendkívüli intézkedések szükségesek a magyar családok biztonságos energiaellátása érdekében. A fakitermelés szabályairól szóló kormányrendelt kizárólag vészhelyzet esetére készült, hiszen az erdők természeti értékei nem sérülhetnek – hívta fel a figyelmet bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

A rendkívüli szabályok kizárólag akkor lépnek életbe, ha az energiakrízis eljut arra a szintre, amikor a lakossági és közületi tűzifaigényt már nem lehet a korábban tervezett fakitermeléssel biztosítani.

Ha ilyen vészhelyzet nem következik be, akkor a hazai erdőgazdálkodás – benne a fakitermelés – az eredeti 2022-es tervek szerint zajlik

– írta a politikus.

Idén az állami erdőgazdaságok még mintegy 1,3 millió köbméter tűzifát termelhetnek ki engedéllyel, amely megfelelő hatósági kontroll mellett az erdők károsításának veszélye nélkül növelhető. Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékenység, ezért a mennyiségek átcsoportosíthatók, így több százezer köbméternyi faanyagot tehetünk szükség esetére elérhetővé úgy, hogy magát az erdőt mint Magyarország zöldtőkéjét semmiképpen sem veszélyeztetjük.

Az erdő- és a természetvédelmi törvény alapvető rendelkezései változatlanok, így az erdők területe és természetességi állapota továbbra sem csökkenhet. A magyar erdők folyamatosan növekednek, köszönhetően a hazai erdőgazdálkodás fenntartható gyakorlatának és annak, hogy hazánkban Európa egyik legnagyobb erdőtelepítési és fásítási programja zajlik: két év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítésére adtunk támogatást – zárta szavait Szentkirályi Alexandra.

Mint ismeretes: egy múlt héten megjelent kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények felülírják a jogszabályokat, hatósági döntéseket, így a fakitermelés tilalmára vonatkozó korlátozásokat nem kell alkalmazni a védett természeti területeken sem. Az állami tulajdonú erdőben is csak ajánlás a vágásérettségi kor, gyorsan növő fafajoknál tíz, lassan növőknél húsz évvel a vágásérettség előtt is kitermelhető a fa.A döntés ellen az MTA, valamint természetvédő szervezetek és ellenzéki politikusok is tiltakoztak.