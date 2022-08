Agrárminiszter: Az energia-vészhelyzet megoldása érdekében enyhítették a fakitermelés szabályait

Az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait

– közölte Nagy István agrárminiszter, azt állítva, hogy a fakitermelés továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet, és nem rontja az erdők természeti állapotát sem.

Pénteken számoltunk be arról a kormányrendeletről, amely szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények felülírják a jogszabályokat, hatósági döntéseket, így a fakitermelés tilalmára vonatkozó korlátozásokat nem kell alkalmazni a védett természeti területeken sem. Az állami tulajdonú erdőben is csak ajánlás a vágásérettségi kor, gyorsan növő fafajoknál tíz, lassan növőknél húsz évvel a vágásérettség előtt is kitermelhető a fa.

A döntés ellen természetvédő szervezetek és ellenzéki politikusok is tiltakoztak.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy a háború és a brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki, veszélyben van Európa gázellátása, ezért

meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy ahol lehet, gáz helyett fával fűtsenek.

A tárcavezető leszögezte, jelenleg a tűzifaellátás biztosított, azonban a háborús helyzet miatt a kormány tűzifa-kiviteli tilalmat rendelt el, és utasította az állami erdőgazdaságokat a tűzifa kitermelés növelésére, ugyanis elsődleges a magyar háztartások ellátása. Ezért könnyített szabályokat vezetettek be úgy, hogy „az ne veszélyeztesse a fenntartható erdőgazdálkodást”. A fűtési időszakra lesz annyi tűzifa a piacon, ami az igényeket ki tudja elégíteni, tette hozzá.

Nagy mindemellett kiemelte, az ország kétmillió hektár erdeje a legfontosabb természeti erőforrásaink egyike. „Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy az erdőkkel való gazdálkodás hosszútávon fenntartható legyen. Semmiben sem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, hogy az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet. A faanyag az egyetlen újratermelhető nyersanyagunk, amelyből évtizedek óta kevesebbet hasznosítunk, mint amennyit az erdők évente teremnek. Ezt a több százezer köbméternyi tartalékot tesszük szükség esetére elérhetővé úgy, hogy magát az erdőt, mint zöld tőkét semmiképpen se veszélyeztessük” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a tűzifa iránti kereslet 2021 óta emelkedik. A magyar erdők évente stabilan, megújuló módon mintegy 3,5 millió köbméter tűzifát biztosítanak az országnak, ezt a mennyiséget fenntartható módon lehet előállítani.