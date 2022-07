Minden kilencedik magyar gyerek alultáplált lehet

Tápláltsági állapotfelmérést végzett a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) áprilisban és májusban. Eszerint a 6-12 év közötti gyerekek 18 százaléka túlsúlyos, 7,1 százalékuk pedig súlyosan elhízott és 10,7 százalékuk alultáplált – írja a Napi.hu.

A vizsgálatból kiderül, hogy a gyerekeknek mintegy negyede küzd súlyfelesleggel, ami leginkább a 10-12 éves fiúk körében jellemző. Kiemelkedően magas a kifejezetten elhízottak aránya is ebben a korosztályban.

A vizsgálat másik érdemi megállapítása, hogy a gyerekek 10,7 százaléka alultáplált. Ez a gyakorlatban azt jelent, hogy minden kilencedik gyerekről kimondható: nem eszik eleget.

A kutatók egy tíz évvel ezelőtti felméréssel is összehasonlították az idén tavasszal kapott eredményeket, és azt találták, hogy a lányoknál több korcsoportban is nagymértékű eltérés tapasztalható. A vizsgált korosztály 64 százaléka viszont továbbra is a normális tápláltságúak közé tartozik.

A mostani felmérésből is kiderül, hogy nemcsak a felnőtt lakosságban, hanem már a pubertáskor előtt álló gyerekeknél is súlyosak a tápláltságból adódó problémák. Alapvetően a lakosság egy jelentős hányada nem étkezik helyesen

– mondta a lapnak Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke.

Az országos felmérés során 1264 gyereket vizsgáltak önkéntes alapon, szülői beleegyezéssel a 6-12 éves korosztályból.