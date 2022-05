Karácsony most már bizonyítani tudja, hogy többen szeretnének autómentes rakpartot

A budapestiek többsége támogatja a pesti alsó rakpart gyalogos fejlesztését!

– így kezdi vasárnapi Facebook-posztját a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztet rá, hogy a rakpart gyalogos fejlesztése fontos része volt már a választási programjának is, így ennek megvalósítása továbbra is az egyik kiemelt célja. Mint írja, egy friss közvélemény-kutatás most azt bizonyítja, hogy többen támogatják a rakpart gyalogos fejlesztését, mint ahányan a fejlesztést követően visszaadnák a rakpartot az autóforgalomnak. Sőt, a válaszadók közel egyötöde egyenesen teljesen autómentes, végig gyalogos rakpartot szeretne – jegyzi meg.

A főpolgármester szerint a pesti alsó rakpart a város talán legszebb pontja, és „nem azért van, hogy autópályaként használjuk, hanem hogy mindannyian csodálhassuk a Duna és a budai látkép szépségeit”.

Karácsony azt ígéri, hogy a projekt részleteinek kidolgozásakor és a megvalósítás ütemezésekor is ügyelnek majd arra, hogy a fejlesztés minél kevesebb változással járjon a város közlekedésében. „Éppen ezért csak akkor fog folytatódni a rakpart fejlesztése, amikor elkészül az M3-as metró felújítása, így nem csak Magyarország legforgalmasabb vasúti járata fog újra utasokat szállítani, de a pótlóbuszok miatti lezárásokat is feloldhatjuk” – írja a főpolgármester.