Irgalmatlan ára lesz a tojásnak hamarosan

A háború, a takarmányárak és a madárinfluenza se kíméli az árakat. A 80 forintos tojásár se lehetetlen.

Egy hónap alatt majdnem 15 százalékkal drágult a tojás a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint, amiről az RTL Klub Híradó számolt be. A hírműsor felidézi, már áprilisban 588 forintba került egy tízes pakk tojás.

Dani Sándorné és Környei Mária megszólaltatott polgárok sok tojást fogyasztanak, sokallják is az árat.

Az áprilisi drágulás (amit a húsvét is megnyomott) azonban nem állt le, mivel délkeleten madárinfluenza tombol, és a takarmányárak is megduplázódtak tavalyhoz képest. Ehhez a háború okozta bizonytalanságok is hozzátesznek. A következő hónapokban akár 10 százalékkal is emelkedhet a tojásár.

Raskó György agrárközgazdász szerint 55-60 forint alá a legolcsóbb tojások se mennek majd árban, de a 70-80 forintos árszint lesz a jellemző. Idén már a kenyér, hús és tejtermék se lesz olcsóbb a szakértő szerint, sőt folytatódni fog a drágulás, nem lesz visszarendeződés. A Világbank előrejelzése is alátámasztja ezt, közel 23 százalékos élelmiszerár-növekedést jósolnak.