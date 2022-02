Becsődölt az egyik legnagyobb magyar italforgalmazó, több százmillióval tartozik a borászatoknak

Nagyjából harminc hazai borászatot sújt az Ital Magyarország Kft. csődje, köztük a legnagyobb pincészeteket. A forgalmazó 350 millió forinttal tartozik nekik. A becsődölt cég vezetőjének családtagjai viszont bejelentkeztek, hogy továbbvinnék az üzletet.

Nagyjából harminc hazai borászatnak nem fizet november óta az Ital Magyarország Kft. (IMO), az egyik legnagyobb hazai italforgalmazó – tudta meg a 24.hu. Egy darabig nem is fog, a cég ugyanis február 8-án csődvédelmet kért, a csődeljárás alatt pedig fizetési haladék illeti meg.

Az IMO információnk szerint összesen csaknem 350 millió forinttal tartozik hazai borászatoknak, köztük a legismertebb pincészeteknek.

Úgy tudjuk, hogy az egyes partnerekkel szemben a tartozás összege 2 és 50 millió forint közötti. Névvel egyik borász sem kívánt nyilatkozni, de a tartozás tényét többen megerősítették lapunknak, és úgy hírlik, hogy a többi között a Takler Pincészet, a Laposa Birtok, a Bodri Pincészet, a Frittmann Borászat, a Bock, a Dobosi és a Gere Pincészet is hiába várja, hogy a forgalmazó átutalja a nekik járó összeget.

Egyszer csak eltűntek

A rendszer úgy működik, hogy az IMO rendel a pincészetektől – sokszor több ezer üveg – bort, majd továbbértékesíti legtöbbször az áruházi piacra, a multik irányába, vinotékákba vagy éttermekbe, de akár külföldre is. Ezt követően 30-60 napon belül kellene kifizetnie a borászokat. A forgalmazó viszont több forrásunk állítása szerint sokszor több hónapot csúszott a fizetéssel, de miután hosszú évek óta a borászok egy jelentős része az IMO-val dolgozott, bíztak abban, hogy a probléma idővel megoldódik, és ez általában így is történt. Egy borász úgy fogalmazott:

Mindig is rossz volt a fizetési fegyelem, de mindig volt fizetési hajlandóság. Megszoktuk, hogy ez ilyen.

Az akadozó fizetések ellenére azért sem szakítottak a borászok a céggel, mert az hatalmas piacvesztést jelentett volna, hiszen több nagy áruházba is az Ital Magyaroroszág Kft. szállította a borokat – magyarázta egy másik borász forrásunk, miért voltak türelmesek. Most azonban már nem csak a kifizetések csúszásáról van szó.

Eddig a borászok felszólító leveleket küldtek a cégnek, elmondásuk szerint egy darabig telefonon is tudtak egyeztetni a vezetőkkel, de egy idő után eltűntek, senkit nem tudtak elérni, írásbeli kérdéseikre és hívásaikra sem válaszoltak. A pórul járt pincészetek csak egy levelet kaptak az Ital Magyarország Kft.-től, melyben tudatták velük a csődeljárás kezdetét. A név nélkül nyilatkozó borászok közül többen megpendítették, hogy nem egyszerű fizetési problémáról lehet szó, pénzkimenekítést, sőt csalárd csőd gyanúját is felvetették azzal, hogy büntető feljelentést is terveznek.

Próbáltuk elérni az IMO tulajdonos-ügyvezetőjét, Bognár Gábor Andort, hogy reagáljon erre, de nem jártunk sikerrel, sőt a cég honlapja sem elérhető már.

A családi cég folytatná az üzletet

Egy másik Bognár-cég képviselőjét viszont sikerült szóra bírni. Bognáréknak ugyanis nem ez az egyetlen érdekeltségük az italbizniszben, ugyancsak a családhoz kapcsolódik a szőlőbor termelésével foglalkozó Bognár-Vin Kft. A cég ügyvezetője Bognár Gábor Andor testvére, Bognár Csaba, a tulajdonos pedig Csaba és a harmadik fivér, Bognár Attila, valamint az idősebb, 1950-es születésű Bognár Gábor. Az akasztói családi céget 1995-ben alapították, attól fogva egyik ügyvezetője Bognár Gábor Andor volt, de tavaly szeptemberben hirtelen megszűnt a megbízása, cikkünk írásakor már nem volt sem tulajdonos, sem vezető a Bognár-Vinben. Ugyanakkor

úgy tudjuk, hogy miközben az IMO akadozott a fizetéssel, a családi cég, a Bognár-Vin Kft. már tavaly novemberben megkeresett több pincészetet, hogy továbbvinné a borforgalmazását. Még szerződéstervezetet is küldött.

Szerettük volna megkérdezni Bognár Gábort és Bognár Csabát a két cég közötti kapcsolatról, de a társaságnál nem adták meg az elérhetőségüket. Sikerült utolérnünk Bognár Attilát, ő azonban bemutatkozásunk után csak annyit mondott, hogy most nem alkalmas, majd lerakta a telefont.

Nem sokkal később jelentkezett viszont a Bognár-Vin jogi képviselője, aki elmondta, hogy ők is megkapták a felhívást az IMO csődeljárásáról, és megtették a szükséges jogi lépéseket, miután rengeteg kintlevőség van a cégnél, ami őket is érinti. Ezzel arra utalt, hogy az IMO a Bognár-Vinnek is tartozik. A családi vonatkozással kapcsolatban úgy nyilatkozott:

a felek között a viszony már régóta megromlott. Már nem dolgoznak együtt, és félünk emiatt is, hogy megpróbálják összekeverni a két céget, holott bennünket is rosszul érint ez a csődeljárás.

7 milliárdos bevétel ellenére jött a veszteség

Miután a bíróság elrendelte az IMO csődeljárását, fizetési moratórium illeti meg a céget, vagyis a hitelezők nem követelhetik a tartozások kiegyenlítését az Ital Magyarország Kft.-től. A cég ezzel elvileg lélegzethez jut, és módja van a további működés, reorganizációs terv kidolgozására, illetve arra, hogy javaslatot tegyen a hitelezőknek az adósságrendezés módjára.

Az Ital Magyarország Kft. 2020-ig stabil cégnek tűnt, 2016 óta minden évben 5 milliárd forint feletti árbevételt mutatott ki, és 2019-ig rendre nyereséggel is zárta az évet. 2020-ban bő 7 milliárdra nőtt a bevétele, még exportált is összesen több mint 500 millió forint értékben Hongkongtól Kanadáig számos országba, a kivitel nagyobb része Lengyelországba került.

A rekord bevétel ellenére sok év után először veszteséget jelentett a cég, 43 millió forint volt a mínusz adózás után.

A mérlegben nincs nyoma különösebb problémának, a 2,2 milliárd forintnyi kötelezettség a növekvő bevételhez képest nem látszott megoldhatatlan adósságnak, a saját tőke pedig 100 millió felett volt, tehát a cég vagyona nem kopott el.

A tavalyi év alakulásáról nincs hivatalos információ, mivel május 31-éig kell leadni a céges beszámolókat, a jelek szerint azonban hirtelen rosszabbra fordulhatott az Ital Magyarország Kft.-nél az üzletmenet. Erre utal, hogy idén januárban végrehajtást rendeltek el a cég ellen.

Az IMO a méretesebb nagykereskedő cégek közé tartozik. Egyedüli tulajdonosa Bognár Gábor Andor, korábban Bognár Gáborné birtokolt 10 százaléknyi üzletrészt a cégben, de ezt a cégbíróságra beküldött dokumentumok szerint Bognár Gábor Andornak ajándékozta tavaly júliusban.

Bognárék családi cége, a Bognár-Vin Kft. 2020-ban az Ital Magyarország Kft.-hez hasonlóan megcsúszott: 2,5 milliárd forint árbevételt könyvelt el, és 136 millió forint veszteséggel zárta az évet. Ez sokkal rosszabb a korábbi teljesítménynél, a cég ugyanis a megelőző három évben rendre 50 millió forint feletti profitot mutatott ki.