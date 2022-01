Veszélyes anyag szivároghatott a komáromi akkumulátorgyárban, 14 embert vittek kórházba

Több dolgozót kórházba kellett szállítani, miután üzemzavar történt szerdán az egyik komáromi akkumulátorgyárban, a dél-koreai SK Innovation, illetve az érdekeltségében álló SK Battery Manufacturing Kft. üzemében – tudtuk meg. Mint arról beszámoltunk, szerdán csak annyit közölt a katasztrófavédelem, hogy több dolgozó rosszul lett, méréseket kezdtek, és az üzemzavar nem veszélyezteti a lakosságot. Ennél azonban többről volt szó, legalábbis az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a helyszínre több mentőegységet riasztottak, és végül 14 embert szállítottak enyhébb rosszullét miatt további vizsgálatok és megfigyelés céljából kórházba. A gyár kevesebb esetről tud, arról tájékoztatott, hogy január 19-én az SK Battery Manufacturing Kft. 12 dolgozójának volt egészségügyi panasza, és őket azonnal kórházba szállították. Legtöbb munkatársukat kivizsgálták, és mivel egészségügyi probléma nem állt fent náluk, azonnal hazaengedték őket.

Az üzemzavarral kapcsolatban a gyár annyit írt, hogy a tűzoltóság a helyszíni szemle során semmilyen eltérést nem talált, ennek megfelelően szerda délután a hatóságok engedélyezték a bejutást az épületbe, a gyár a megszokott módon működik tovább. Kiemelték, hogy fontosnak tartják munkatársaik egészségét és a biztonságos munkakörülményeket, illetve hogy a jövőben is szorosan együttműködnek az illetékes szervekkel a vizsgálatok során.

A katasztrófavédelem egy közleménnyel válaszolt érdeklődésünkre, amelyben annyi újdonság volt a szerdaihoz képest, hogy a szakemberek megvizsgálták, került-e a levegőbe határértéket meghaladó mennyiségű veszélyes anyag. A vizsgálatok szerint nem. Más hatóságok mellett a katasztrófavédelem is folytatja az üzemzavar kivizsgálását.

Már kedden nagyon büdös volt

Egy helyi civil szervezet és olvasóink ennél komolyabb eseményekről számolt be, úgy tudják veszélyes anyag szivárgott, robbanás is történt, illetve tűz ütött ki. A gyárban dolozókat képviselő szakszervezet, a VDSZ elnöke, Székely Tamás azt mondta, a munkavállalókat nagyon komoly nyomás alá helyezték, hogy senkinek ne nyilatkozzanak, állítólag teljes hírzárlatot rendelt el a cég az üzemzavar ügyében.

Koppánymonostor Komárom egyik külső, falusias városrésze, nyugati széle, ahol az ipari parkot létesítették – ez a városrész van legközelebb az akkumulátorgyárhoz, az itt élők érzik leginkább a gyár működésének negatív körülményeit. A környékén élők érdekeit az Élhetőbb Monostorért Facebook-csoport mint civil szerveződés igyekszik képviselni. A csoport egyik alapítója, Thoma Gábor megkeresésünkre azt mondta, a civilek hivatalos infóhoz eddig nem jutottak az üzemzavarról, de azt tapasztalták, hogy már kedden nagyon büdös, „égett szag” volt a gyár környékén. Úgy tudják, egy veszélyes anyag tartálya szivárgott, ami szerdán kigyulladt, és ebből további mérgező gázok, füstök kerültek a levegőbe. Az egyik, a komáromi ipari parkban dolgozó olvasónk az akkumulátorgyári ismerőseitől azt hallotta, hogy szivárgás, illetve „két cellát érintő” robbanás történt. Másik olvasónk arról számolt be, hogy a rosszul lett dolgozóknál hányás és orrvérzés jelentkezett.

Több egymástól független forrásból is azt hallották, feltehetőleg hidrogén-cianid (HCN) szivárgott. A katasztrófavédelem erre az információra nem reagált, sem arra, hogy tűz, lehetett, illetve robbanás történt volna. Az igazgatóság honlapján elérhető mérési eredményekből az látható, hogy a vizsgált helyeken a HCN mennyisége nem haladta meg a határértéket.

Csütörtökre úgy tudják, már helyrehozták a kiemelt kormányzati beruházáson történt üzemzavart, de hivatalos információja erről sem volt a civil csoportnak, közvetlen kapcsolatot nem sikerült eddig létesíteniük a gyárral. A városvezetés megkeresésünkre eddig nem reagált, úgy tudjuk, szerdán annyit közöltek a helyiekkel, hogy nem kell pánikolni. Az emberek azonban eléggé meg voltak ijedve, nem tudták, mi történt, és hogy ez milyen hatással lesz rájuk, mert információt nem kaptak sehonnan.

A gyár szerint halálos baleset akkumulátorgyártás során nem történt

Thoma Gábor lapunknak azt is elmondta, tudomásuk szerint nem ez az első baleset a gyárban. A beüzemelés előtti robbantás-védelmi tesztek során is jelentkeztek problémák. Amikor már elkezdtek termelni, előfordult raktártűz is, hogy mitől, azt nem tudják – sok tűzoltó volt kint akkor, utána hozták létre az üzemi tűzoltóságot, ami ilyen veszélyes üzemben már a kezdetekben kellett volna, hogy legyen. Más balesetekről is beszélnek a helyiek, halálosról is.

Írtunk a gyárnak is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az SK Battery Manufacturing Kft. gyárának építése során, az építési munkálatokat végző Market Zrt. egy építőmunkását érte halálos kimenetelű baleset, 2019. október 21-én. Ugyanakkor leszögezték, hogy egyik komáromi cégüknél sem történt halálos kimenetelű baleset akkumulátorgyártás során.

Jelentősen megváltozott az élet az akkumlátorgyár közelében

A helyiek rengeteget panaszkodtak a gyár közelében 2020. szeptember óta tapasztalt erős zajra – ennek oka, hogy a hűtőtornyokat és kompresszorokat a lakóházak felé helyezték el, nem a mező felé. Előzőleg csak a tücskök ciripelését lehetett hallani éjszaka, innentől fogva az üzem zaját. Mostanra talán valamivel halkabb lett, de továbbra is rendkívül zavaró a folyamatos monoton búgás. Annyit sikerült elérniük a civileknek, hogy idén zajvédő fal létesül. Voltak engedélyeztetési problémák is, amiért hatósági büntetést is kapott a gyár – kifizették a bírságot, és ugyanúgy engedély nélkül termeltek tovább. Az akkumulátorgyár először alsó küszöbértékű veszélyes üzemként kapott engedélyt, menet közben azonban fokozottan veszélyes, felső küszöbértékűvé változott.

Összesen három veszélyes üzemről van egyébként szó, a dél-koreai SK Innovation akkumulátorgyárának két egységéről, valamint egy harmadik, szintén dél-koreai beruházásról (Jaewon), amely a veszélyes anyagokat, vegyszereket forgatja vissza, készíti elő a másik két gyár számára. Úgy tudni, együttes hatástanulmány nem készült a három üzemre, egyenként pedig nem lépik túl a határértékeket. A tavaly nyáron megjelent biztonsági jelentés sem vizsgálta a három üzem együttes hatását, és a civilek szerint eléggé kozmetikázott volt – a gyár részéről elbagatellizálták a veszélyes üzemben előadódható katasztrófák negatív hatásait. Thoma Gábor hozzátette, mivel felső küszöbértékű veszélyes üzemről van szó, katasztrófa esetére kellene, hogy legyen kiürítési terv, ami tudomása szerint a polgármester felelőssége – a helyiek azonban nem tudnak róla, van-e ilyen terv, ha van, hol érhető el, mi áll benne, mit kellene tenni, ha beüt a baj. A közmeghallgatásokon eddig az érintetteknek nemigen volt módjuk részt venni, hogy kérdezzenek, véleményt mondjanak, mert nem verték nagy dobra a meghirdetéseket, vagy a Covid miatt nem lehetett személyesen jelen lenni.

A civilek „szervezkedését” nem nézik jó szemmel, pedig az üzem veszélyes, zajos, a közlekedés sokkal nehézkesebb lett, mióta megépült. Fél Monostor fél éve fel van túrva, a vízvezeték miatt – azóta nem betonozták vissza az utat. A komáromi vízrendszert már olyan mértékben terheli meg a gyár, hogy a tatai vízbázis vizét is ide kell vezetni. Az akkumulátorgyárak vízigénye miatt is egyre nagyobb a környezeti terhelés, a fél megyét érinti, és baleset esetén a vízbázis elszennyezése is kockázat lehet. Mint írtuk, a Samsung gödi akkumulátorgyárának közelében élők is aggódnak az ivóvizükért.