Az Egészséges Budapest Programot jövőre lenullázzák Orbánék

Az Egészséges Budapest Program teljes jövő évi keretét is lenullázza az Orbán-kormány annak a 755 milliárd forintos kiadáscsökkentés keretében, amelyet tegnap este jelentett be a Pénzügyminisztérium, és amelynek részletei éjszaka meg is jelentek kormányrendeletként.

A Portfolio.hu összeszedte, hogy mi mindent vágnak meg.

400 milliárd forintot a Beruházási Alapban fogna meg a kormány, de ennek részletei nem ismertek

Paks II Zrt. tőkeemelése a korábban tervezettnél 40 milliárd forinttal kisebb lesz

A 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítására szánt 30 milliárd forintos működési kiadást teljesen elveszik

Turisztikai fejlesztések támogatására 20 milliárd forinttal kevesebbet szánnak

13,2 milliárd forinttal vágja vissza az Egészséges Budapest Program kiadásait, ami a Portfolio.hu szerint azt jelenti, hogy – ha csak átmenetileg is, de – a teljes jövő évi EBP keretösszeget elvette most a kormány.

Nagyvállalatok támogatására 10 milliárd forinttal kevesebb jut

Az állami vagyonkezelő is elesik 10 milliárdtól

Fővárosi fejlesztésekre szánt pénzből közel 5 milliárdot elvonnak

A helyi önkormányzatok támogatását 4,5 milliárddal vágják meg

Van még pár tétel, de az is lényeges, hogy 150 milliárd forint kiadáscsökkentés még ki sincs találva, azt január végéig kell kidolgozni.