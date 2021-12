HUAWEI WATCH GT 3: kifinomult társ a mindennapokhoz (x)

Stílusos és kifinomult, és nem hiányoznak az okosfunkciók sem. A HUAWEI WATCH GT 3 formavilága a klasszikus órákat idézi, gyönyörű kijelzőt kapott, akár két hétig is bírja egyetlen feltöltéssel, miközben figyeli az egészségünket és kényelmesebbé teszi a mindennapi életünket.

Egy óra még a XXI. században is fontos kiegészítő, ugyanakkor ma már nemcsak azt várjuk el, hogy a csuklónkon lévő eszköz jól nézzen ki és mutassa a pontos időt, de okosfunkciókra is vágyunk. A HUAWEI WATCH GT 3 az összes felsorolt kívánalomnak megfelel, hiszen külsőre egy klasszikus (rozsdamentes acélból készült és polírozott) óratokot kapunk, méghozzá ívesen keskenyedő tokfülekkel a kényelmesebb viselet érdekében és még a szíja is igény szerint cserélhető. Az óratok jobb szélén helyet kapott továbbá egy jelzett, forgatható korona, illetve egy extra gomb is, már a kicsomagoláskor tudatosítva, hogy az elegáns kialakítás ellenére egy okosórával van dolgunk.

A Huawei újdonsága elérhető 46 és 42 mm-es változatban, még a nagyobb verzió sem vastagabb 11 mm-nél, így könnyű, kényelmes és stílusos viseletet biztosítanak – férfiaknak és nőknek egyaránt. A minden tekintetben ideális kialakítást pedig egy prémium minőségű, a szélein ívelt AMOLED kijelző egészíti ki. A 466×466 pixeles képernyő színei gyönyörűek, az átlagon felüli fényerőnek hála még vakító napfényben is kiválóan látható rajta minden, az érintésekre azonnal reagál, a kinézete pedig kedvünk szerint testre szabható. A beüzemelést követően 10 000-nél is több óralap közül válogathatunk, ezek kedvünk szerint szerkeszthetőek, illetve adott az Always-on Dial funkció, ami bármiféle extra mozdulat nélkül folyamatosan mutatja az időt, akár a hagyományos órák.

A HUAWEI WATCH GT 3 egyik legnagyobb erőssége, hogy az okosórák között kiemelkedő üzemidővel bír: a nagyobbik változat két hétig is képes „elketyegni” egyetlen töltéssel, de a komolyabb funkciókat bekapcsolva sem kell legalább egy hétig a lemerülés miatt aggódni. Fontos továbbá, hogy az óra vezeték nélkül is tölthető, akár egy kompatibilis telefonnal is, lényegében bárhol, bármikor.

A WATCH GT 3 persze nem csak jól néz ki, és bírja napokig, de okosfunkciókban sem szűkölködik. Operációs rendszerként a Huawei-féle Harmony OS 2.0-t kapjuk, méghozzá saját áruházzal, ahonnan kedvünk szerint tölthetünk le számunkra fontos applikációkat. Az óra persze már az „alapfelszereltséget” illetően sem panaszkodhat. Adott a minden eddiginél pontosabb pulzusmérés, a vadonatúj, és a korábbiaknál több szenzorral támogatott TruSeen 5.0+ rendszernek köszönhetően, továbbá mérhető a bőrhőmérséklet és a véroxigénszint, nem hiányzik továbbá a lépésszámlásás és az alvásfigyelés sem. Az óra emellett figyelmeztet, hogy ideje kicsit mozogni, vizet inni, elvégezni néhány egyszerű gyakorlatot, így a viselése segíthet egy egészségesebb életmód kialakításában is.

A Huawei okosórája remek kiegészítő rendszeres testmozgáshoz is: a kétsávos, 5 rendszerű (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS) helymeghatározásnak hála a WATCH GT 3 pontosan leköveti a futás, a kerékpározás vagy éppen egy túra útvonalát, a visszaút funkciónak hála pedig esély sincs rá, hogy ezen eszközzel a csuklónkon eltévedjünk. A mesterséges intelligenciával felvértezett futóedző a személyes adatok alapján készít testreszabható futóterveket és edzési célokat, a rendszer pedig emellett automatikusan felismer 6 edzésmódot és az 100-nál is több különböző testmozgást képes monitorozni, legyen szó akár beltéri vagy kültéri gyakorlatokról.

A WATCH GT 3-mal akár zenét is hallgathatunk, sőt a telefonunkkal Bluetooth-on keresztül összekötve telefonálhatunk is: főzés vagy edzés közben is fogadhatjuk a bejövő hívásokat, így biztos nem maradunk le semmiről. Sokrétű funkcióinak hála egy ilyen óra tényleg hasznos társsá válhat a mindennapjainknak, segíthet jobban odafigyelni az egészségünkre, és az sem elhanyagolható, hogy a sokoldalúság mellé minden alkalomhoz ideális külső, és átlagon felüli üzemidő dukál.