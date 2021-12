Lehetne 480 forintnál olcsóbb a benzin, de több kút nem viszi lejjebb az árat: most szedik vissza az elveszített profitot

A múlt héten is nagyot csökkent az üzemanyagok nagykereskedelmi ára (a benziné 18, a gázolajé 14 forinttal), vagyis az az ár, amennyiért a benzinkutak üzemeltetői veszik az üzemanyagot a nagykereskedő Moltól. Most ezen a héten is folytatódik a nagy áresés, a benzinné 15, a gázolajnál 10 forinttal esik a nagykerár. Ez így összesen már elég lenne ahhoz, hogy a benzinkutakon is érzékelhető legyen az árcsökkenés. És több helyen így is van, lapunk tapasztalatai szerint Budapesten, illetve az agglomerációban néhány helyen 470 körüli vagy akár az alatti árral is lehet találkozni.

De vannak kutak, ahol ragaszkodnak a 480 forintos, az állam által felülről korlátozott árhoz, és nem engednek még belőle. A Budapestről kivezető 11-es úton például az egyik töltőállomásnál 470 forintos benzinárral lehet találkozni, tőle egy kilométerre levő másik, más céghez tartozó kútnál 480 forint az ár.

Ezt erősíti meg a holtankoljak.hu is, azt írják, hogy a kiskereskedelmi árak tekintetében már érezhető a csökkenés, egyre nagyobb arányban csökkentik a töltőállomások a kisker áraikat a 480 forintos hatósági árról. Vagyis: nem mindenki viszi lejjebb, vagy nem 470-ig, az árat.

A kutak nyereségét, árrését vitte el a pár hete bevezetett hatósági ár. Akkor 25-30 forintot nyesett a legtöbb kútnál (a sztrádák mellett levőknél még többet) a 480-ban bekorlátozott üzemanyagár. Bár nem tiltja semmi, hogy az ár lejjebb menjen, de a kutak most vagy nem csökkentik a tankolásért fizetendő árat, vagy csak mérsékelten, így pótolják ki az elmúlt hetekben elszenvedett veszteséget vagy árrés-elvesztést.