HUAWEI MateBook 14: a laptop, ami nagyobb önmagánál (x)

Kicsi és könnyen hordozható, mégis hihetetlenül erős, ráadásul a kompakt mérete ellenére ötletes megoldással igazán nagy hatású kijelzőt kapott: a HUAWEI MateBook 14 a laptopok között egyfajta svájcibicska, egy megbízható, multifunkciós társ.

A laptopokat annak idején arra találták ki, hogy a nagyméretű asztali PC-k helyett hordozható alternatívát kínáljanak. Persze ez azt is jelentette, hogy egy ilyen “töpörített” számítógép tudásában, teljesítményében is kompromisszumokat kellett kötni. Aztán később a technológia lehetővé tette, hogy a laptopok is igazán erős eszközök legyenek, ezért a mobil gépek piacán is megjelentek különféle kategóriák, a komoly hardverrel szerelt, robosztusabb modellek mellett felbukkantak a kisebb kijelzővel, vékonyabb gépházzal szerelt változatok. Azt pedig mindenki eldönthette, mi a fontosabb számára: egy hátizsákban cipelhető, nagyobb laptopot választ, amely viszont elég erőt és képernyőméretet ad számára sokféle feladathoz, vagy inkább könnyebb, vékonyabb modellt választ, de ez esetben tisztában kell lenni azzal, hogy a tudás és a látvány is óvatosabb lesz.

Szerencsére manapság már olyan laptopok is elérhetőek, ahol a technológiai háttér és az okos tervezés miatt a kisebb méret mellett is megmarad az erő és a nagyívű látvány. Erre kiváló példa a magyar boltokba nemrég megérkezett HUAWEI MateBook 14, amely nevéből is sejthetően 14 hüvelykes kialakítást kapott, de a részegységek elrendezése és az ügyes konfiguráció miatt sokkal többet ad a hasonló méretű eszközöknél.

Kis káva, nagy kép

Korábban hiába választottunk egy bizonyos méretű laptopot, a kijelzője csak jóval kisebb lehetett a teljes gépháznál, mivel jókora kávák határolták. A MateBook 14 esetében mindössze 4,9 milliméteres kávák határolják a panelt, így a test-kijelző arány a piacon kiemelkedő 90 százalék. Ráadásul a megjelenítő 2K felbontású, a képarányt pedig a megszokott 16:9 helyett 3:2 váltotta fel, amelyen sokkal könnyebben elhelyezhetők a feladatok elvégzése közben a különféle szoftverek ablakai, a különféle vezérlőeszközök és értesítések. A kijelző ráadásul érintéseket is érzékel, így speciális feladatokra is használható.

A 2160 x 1440 képpontos megjelenítő arra is kiváló, hogy akár utazás közben is a legmagasabb minőséget érhessük el képszerkesztés, tervezés, videóvágás közben (vagy ezek után teljes csodájukban nézhessünk filmeket, videókat). Az 1500:1 kontrasztarány mellett ugyanis a 100 százalékos sRGB színskálát lefedi, így nincsenek eltolt árnyalatok és furcsa szellemképek. Az sem okozhat gondot, ha túl sokat vagy túl sokáig dolgozunk, ugyanis a panel a TÜV Rheinland szabványának megfelelve alacsony kékfény-sugárzással és villódzásmentességgel kíméli a szemet. A gyenge fényviszonyok közötti munkát a háttérvilágított billentyűzet segíti.

Erős és mégis csendes

A kis készülékház nem jelenti azt, hogy a hardveres képességek terén meg kell elégednünk valami visszafogottal: a 11. generációs Intel Core i5-1135G7 processzor és az Intel Iris Xe grafikus vezérlő biztos alapokat ad, amelyhez az SSD meghajtó gyorsasága is hozzájárul. A nagy kapacitású, 56 Wh-s akkumulátor egyetlen feltöltéssel akár egy teljes munkanapon át működteti a gépet, így egy hosszú utazás során sem kell attól tartani, hogy a feladataink felénél kényszerszünetet kell beiktatnunk. Ráadásul az erős hardverrel szerelt laptopok egyik nagy hátrányát a MateBook 14 esetében elfelejthetjük: a legújabb generációs SharkFin hűtési megoldás miatt a legnagyobb teljesítményen pörgő eszköz sem melegszik fel annyira, hogy más laptopokhoz hasonlóan megizzassza a tulajdonosát, amikor az ölében tartja azt. A homokfúvott, fémes borítás érintése amúgy is bőrbarát, és kényelmes, stabil fogást biztosít.

Ha pedig tölteni kell a gépet, a 65 W-os C típusú USB adapter villámgyorsan munkakésszé teszi – sőt, egy extra kényelmi funkciót is tartogat, ugyanis cserélhető kábeleivel többféle kimenetet támogat, egyes HUAWEI okostelefonokat pedig SuperCharge gyorstöltéssel is képes új életre kelteni. Szintén ötletes megoldás, hogy ha út közben lemerül a mobilunk, azt magáról a MateBook 14-ről is tölteni tudjuk.

Kényelem minden szinten

Az erős hardver és az ötletes kialakítás mellett olyan extrákkal is találkozhatunk, mint a HUAWEI megoldása több eszköz együttműködésére: a MateBook 14-et például egyetlen érintéssel csatlakoztathatjuk a telefonunkhoz, amelynek kijelzője élőben megjelenik a laptop képernyőjén, és a két eszköz között úgy kommunikálhatunk, mintha csak a laptop mappái között másolgatnánk fájlokat, vagy épp telefonhívást indíthatunk közvetlenül a Windows alól. Az együttműködés kiterjed többek között a MatePad tabletek, vagy a MateView monitorok csatlakoztatására is, így a sok különálló eszköz helyett egy teljes ökoszisztémával vehetjük körül magunkat még otthonunktól vagy irodánktól távol is.