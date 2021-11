A fűtési rendszereknél is úgy kellene gondolkodnunk, mint az autóknál

Egész életünkre kiszolgálhat bennünket a megújuló energián alapuló fűtésrendszer, csak okosan kell választani.

A megújuló energia ma már nem csak a jövő, hanem egyenesen a jelen, és szinte mindenki számára elérhető. A 2021-es szabályozás értelmében ráadásul az új építésű ingatlanokat már úgy kell kialakítani Magyarországon, hogy az energiafelhasználásnak legalább a 25 százalékát megújuló energiák fedezzék. Hogy tehetünk ennek eleget?

Amikor megújuló energiaforrásokról beszélünk, a legtöbbeknek biztos, hogy elsőre a napenergia ugrik be. És valóban, napjainkban egyre gyakrabban venni észre, hogy egy-egy épület tetejét napelemekkel szerelték fel – nem csak a nagy épületegyütteseket, de akár kisebb családi házakat is. Az ismert előnyei mellett azonban meg kell jegyezni, hogy a napenergiának elég nagy a beruházási költsége, és a megtérülése is csak hosszútávon képzelhető el. Rásegítésnek jó, de otthonokban önálló fűtéstechnikaként nem biztos, hogy megállja a helyét.

A kondenzációs kazánok nagy előnye az energiatakarékosság a hagyományos technikákhoz képest, lakástól függően nagyjából 15-30 százalékos gázszámlacsökkenést is előidézhet, és nem utolsó sorban biztonságos is. A hátrányával a kéménykivezetéseknél találkozunk. Hosszabb kéménykivezetés esetén a beüzemelési költség magas lehet.

A hőszivattyú legnagyobb előnye, hogy akár le is csatlakozhatunk a gázellátásról, minimalizálhatjuk a költségeinket főleg akkor, ha napelemmel oldjuk meg az energiaellátását, mert így a fűtésszámlánk akár meg is szűnhet. Típustól függ, de általában hátrányként itt is a magas beruházási költség merülhet fel.

És ott van még a hibrid kazán, a kondenzációs kazán és a hőszivattyú szerelemgyermeke. Ez a rendszer minden olyan előnyt magában hordoz, ami a hőszivattyúnál és a kondenzációs kazánoknál említettünk.

A megtérülés persze lakásunk adottságaitól függ minden esetben, és az sem mindegy, hogy radiátort vagy felületfűtést használunk. Ahogy feljebb többször szóba került, a modern technológiáknál jellemző a magas beruházási költség, ami elsőre sokakat elriaszthat. Pedig a modern technikák és készülékek drágábbak ugyan, de olcsóbb az üzemeltetésük.

A választás a büdzsénk és lakásunk függvénye is, az viszont biztos, hogy a családi költségvetés egyik legnagyobb kiadása a fűtésszámla, márpedig a fűtésrendszert csak a legritkább esetben cseréljük le. Hogyha már eljutunk erre az elhatározásra, érdemes olyanba fektetni, ami akár egy életen át gazdaságosan kiszolgál bennünket.