Nyílt levélben kér kormányzati irgalmat a közműcégeknek a fehérvári polgármester

A magas energiaárakon kell bevásárolniuk a közműcégeknek, de rezsicsökkentett áron adni a szolgáltatásaikat a lakosságnak. Így viszont elég rosszul jön ki a matek az önkormányzatoknak, Székesfehérvárnak is.

Cser-Palkovics András: Sokat vitázom, olykor a saját kormányommal is

A rezsicsökkentést nem sokára a kkv-k is élvezhetik majd

Cser-Palkovics András fideszes székesfehérvári polgármester levelét megírta a kormánynak a Hvg.hu szerint. E levélben arról ír, hogy a rezsicsökkentés és befagyasztott lakossági árak mellett a közüzemi szolgáltatóknak viszont a magas piaci árat kell fizetniük az energiáért. Ahol az önkormányzatok is érintettek ebben, ott nem tudják már kigazdálkodni ezt a pénzt.

Ezért a polgármester azt kéri, hogy a közüzemi szolgáltatók rögzített áron, azaz az egyetemes szolgáltatás keretében kapjanak áramot és gázt.

A városban konkrétan érintett cégeket, így a SZÉPHŐ-t, a Fejérvízet és a Depóniát is említi, mint szenvedő önkormányzati vállalatokat. És ha ezek az önkormányzati cégek nem tudják kifizetni az energiaárakat, az az önkormányzatra hárul.

Egyes gázkereskedő cégek a lap szerint módosítani akarnak a távhőcégekkel kötött szerződéseiken úgy, hogy a májusban lekötött mennyiség ún. mozgórészét napi áron vásárolják meg a zömmel önkormányzati tulajdonú cégek. Közben a távhőszolgáltatók remélt állami megsegítése is elmaradt. Ezután több gázcég választás elé állította a távhős vállalatokat: vagy felbontják a szerződést, vagy belemennek a módosításba.

A lap szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban utalt rá egy Kormányinfón, hogy „biztosítjuk az ipari felhasználók, helyi önkormányzat, költségvetési feladatot ellátó intézmények számára, hogy számukra az egyetemes szolgáltatás alá való bejelentkezésre megvan a lehetőség”. A lap felidézi, hogy a fő gond a távhőcégeknél, hogy májusban leszerződnek az akkori árakon egy fix mennyiség megvételére, de van egy mozgó mennyiség is, amit pl. nagyon hideg idő, tehát extra igények esetén használnak fel, de ezt már az épp aktuális (azaz most nagyon magas) árakon szerezhetik csak be.