Az Orbán-kormány ellehetetlenítette, most a SZÉP-kártya piacára lép be a francia utalványforgalmazó

Megújult, és digitális formában a jövő évtől újra elérhető lesz Magyarországon a közismert étkezési juttatás, a Ticket Restaurant – jelentette be szerdán Szendrő Tamás, az Edenred Magyarország ügyvezető igazgatója. Ahogy fogalmazott, a kedvezményes adózás mellett nyújtható megoldással a – hazai piacon 28 éve jelen lévő – vállalat egy újabb lépéssel járul hozzá ahhoz, hogy minél több munkavállaló juthasson rendszeresen egészséges és minőségi melegételhez. Emellett biztosítani kívánja a SZÉP-kártyák konstrukciója jelentette támogatás lehetőségét azon több mint 2 millió dolgozó számára is, aki hazánkban jelenleg nem részesül ilyen juttatásban. A cégvezető ezzel arra célzott, hogy 4,5 millió munkavállaló van Magyarországon, de közülük csak 2,2 millióan kapnak SZÉP-kártya juttatást.

Mint a 24.hu megtudta, a 2022. január 15-től megjelenő, főként melegétkeztetésre fókuszáló Ticket Restaurant SZÉP-kártya ugyanazzal a három alszámlával – vendéglátás, rekreáció és szálláshely – működik majd mint, amit a SZÉP-kártya rendelet is elvárásként meghatároz. Az Edenred Magyarország Kft. ezzel negyedik szereplőként lesz jelen a magyar piacon az OTP, az MKB és a K&H Szép-kártya kibocsátók mellett.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan léphet be a cég a SZÉP-kártya piacára, amikor tudomásunk szerint nem pénzforgalmi szolgáltató. Márpedig a vonatkozó rendelet szerint csak pénzforgalmi szolgáltatók nyújthatják a SZÉP-kártya szolgáltatást. A cég válaszából kiderült, hogy az Edenred Ticket Restaurant SZÉP-kártya pénzforgalmi szolgáltatója a PPS EU SA, Belgiumban bejegyzett vállalkozás. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. Az Edenred Magyarország Kft. pedig a kibocsájtó pénzforgalmi közvetítője. A SZÉP-kártya a jelenlegi veszélyhelyzeti szabályok szerint rendkívül kedvezően, 15 százalékkal adózik, és a zsebek között átjárhatóság van.

Kiszorította őket a kormány a piacról

A Ticket Restaurant utalvány 2012-ig volt Magyarországon elérhető, majd azt követően szüneteltették a terméket, hogy megszűnt a juttatás kedvezményes adózási lehetősége. A francia Edenred azután panaszolta be Magyarországot, hogy az Orbán-kormány 2012-ben az Erzsébet-utalványokkal, valamint a Szép-kártyával a többi szereplőt elkezdte kiszorítani a piacról. 2016-os hír volt, hogy a nemzetközi vitarendező testület, az International Center for Settlement of Investment Disputes decemberben 23 millió euró (kb. 7,3 milliárd forint) kártérítést ítélt meg az étkezési utalványokkal foglalkozó Edenrednek, a Ticket Restaurant márka tulajdonosának. Végül késedelmi kamattal és perköltséggel együtt 10,1 milliárd forintot fizetett nekik az állam.

Versenytársaik, a Cheque Déjeuner és a Sodexo kivonultak Magyarországról a kormányzati kiszorítósdi miatt, az Edenred maradt, azt követően is, hogy nem bocsáthatott ki étkezési utalványokat. Több évig tartott ugyan, de összeszedték magukat a korábbi tevékenységének romjain. 2017-ben már 1,16 milliárd forintos forgalom mellett 61 millió forintos adózott nyereséget termeltek, többek között ajándékutalvány forgalmazásával. Ez nagy fordulat volt azok után, hogy 2012 és 2016 között összesen 662 milliós veszteség jött össze nekik – írta a G7.

Az Opten adatai szerint a cégnek 2018-ban már 1,6 milliárd forint forgalma, és 296 millió forint adózott eredménye volt, 2019-ben azonban a nettó árbevétel 984 millió forintra apadt és 29 millió forint veszteséget könyveltek el. 2020-as mérlegüket még nem adták le, viszont a 2019-es mérlegben (amit 2020. november 30-án tettek közzé) kitértek a mérlegfordulót követő 2020-as járványhatásokra is. Mint írták, a járványügyi helyzet és a kormány által 2020. márciusban elrendelt vészhelyzet jelentős befolyással volt 2020-as üzleti évükre. Papíralapú és digitális termékeik (utalványaik) iránt jelentősen csökkent a kereslet a vészhelyzet és a korlátozások ideje alatt. A társaság az első negyedévben túlteljesítette a 2020-as tervet, de áprilistól csökkent papír- és digitális utalványok eladása.