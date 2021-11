Az olcsó élelmiszerek korszakának, úgy fest, vége

Fel kell készülni, hogy az olcsó élelmiszereket a jó minőségű, de drágább termékek válthatják fel – erről beszélt Raskó György a Spirit FM Aktuál című reggeli rádióműsorában. Így aztán nem is csoda, hogy az agrárközgazdász szerint semmi jóra nem lehet számítani 2022-ben az élelmiszerárak kapcsán, derül ki az ATV összefoglalójából.

Pár napja vált világossá, hogy a búza, liszt nagyon megdrágul, és esélyes, hogy a pékségek emiatt januárban jelentősebb áremelést hajtanak végre. De ez csak kis szelete a drágulásnak. A csirkehús mellett a tojás ára is emelkedett októberben, de a burgonya is drágult. Az élelmiszereknél, feldolgozott és feldolgozatlan zöldségeknél is óriási áremelkedést mért a statisztikai hivatal, az étolaj például átlagosan 30 százalékkal kerül többe most, mint egy éve:

Semmi jóra nem számíthatunk jövőre Raskó szerint, mert a takarmány és állattenyésztés is megdrágult. A termelői oldalon nő a nyomás a magas átadási/átvételi árak miatt. Az agrárközgazdász szerint 2022 tavaszán újabb élelmiszer árrobbanás várható, a baromfihoz a sertés drágulása is csatlakozni fog, miután az állomány csökken, de hízlalási költségük nő – írja az ATV.

„A szakember azt is megjegyezte: az EU tagországainak, így Magyarországnak is minden bizonnyal arra kell készülni, hogy „az olcsó élelmiszer végleg eltűnik a kereskedelemből”, helyét a jobb minőségű, de drágább termékek vehetik át, ami nemcsak a luxuscikkekre, de az alapvető élelmiszerekre is vonatkozik. Ennek hátterében az áll részben, hogy a készletek világviszonylatban alacsonyak, és emellé más típusú visszahúzó erő is párosulhat.”