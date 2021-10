Drágul a kenyér, a hajvágás, a díszbokor és gyümölcsfa

Nagyon úgy fest, nemcsak egyszeri megugrás van az inflációban, nem egy nagyobb áremelést szenvednek el a vásárlók, hanem akár hosszabb ideig is erőteljes ütemben drágulhatnak termékek, szolgáltatások. Erről tanúskodik három mai hír is, különféle szektorok vállalkozói az áremelés mellett kardoskodnak, azt indokolják meg, miért kell vagy fognak emelni.

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi, szeptemberi inflációs jelentéséhez kapcsolódó fogyasztói átlagár-táblázat szerint a fehér kenyér kilója januárban átlagosan 374 forint volt, szeptemberben viszont már 399 forintba került a boltokban, és vélhetően már túl vagyunk ezen is, hiszen a legutóbbi lisztáremelés hatása októberben jelenhetett meg a pékek áraiban is – írja a Portfolio.hu. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint az áremelés itt nem áll meg, mert az alapanyag, a búza is drágul. Meg az energia is drágult, a minimálbér és a garantált bérminimum jövő januárban nagyot ugorhat, a logisztikai költségek is egyre magasabbak, meg a forint is gyengül az euróval szemben – sorolta az elnök az Indexnek, hogy miért muszáj drágítani a pékáruknál.

A Világgazdaságban azt taglalják fodrászok, hogy ők miért kénytelenek drágítani. Sok helyen euróban van megállapítva az üzlet bérleti díja, a forintgyengülés miatt több a fodrászszalonok kiadása. Aztán többet kell fizetni az alkalmazottaknak is. Meg a nyugati árszínvonaltól is le vagyunk maradva.

A kertészetek is árat emeltek és emelnek. A kőolaj világpiaci ára miatt a hajtatáshoz szükséges fólia ára szinte azonnal az egekbe szökött, a vállalkozások által felhasznált energia és szállítás mellett pedig egyéb költségek is nagyon megemelkedtek – magyarázta a Magyar Nemzetnek egy szakember.