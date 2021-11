A chiphiány miatt nagyon megdrágulnak az új és használt autók is

Idén nyáron és ősszel is több, itt működő nagy autógyár is nem tervezett, illetve hosszabb leállásra kényszerült a globális chiphiány miatt, nemrég pedig Csehországban állt le a termelés a Skodánál.

Miért lett hiány a félvezető-alkatrészekből? A koronavírus-járvány első két hullámában a lezárások és a drasztikusan visszaeső autókereslet miatt az autógyárak is jelentősen csökkentették megrendelésüket a chipek iránt. Ám eközben a szórakoztatóelektronikai cikkek gyártói, amelyek eleve a teljes piac legnagyobb hányadát adták, megnövekedett igényt támasztottak a chipek iránt. Aztán a korlátozások feloldásával az autógyárak újra egyre több chipet rendeltek, de rá kellett döbbenniük, hogy a félvezetőket előállító cégek nem kétesek kielégíteni a megugrott igényeket – magyarázza a Portfolio.hu. Ehhez társultak egyszeri esetek, mint például amikor idén egy nagy teherhajó eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, vagy az extrém hideg időjárás Texasban, ahol nagy félvezető-gyártó kapacitások vannak.

„Eljött az a pillanat, amikor az autóipar azzal szembesült, hogy az elektronikai berendezések gyártói, legyen szó akár mobiltelefon-gyártókról, számítógépgyártókról, vagy éppen okoshűtő-gyártókról, jelentős versenytársaik, amelyek a létfontosságú alkatrészekért, jelen esetben a nélkülözhetetlen félvezetőkért többet tudnak fizetni, mint amennyit ők tudnak vagy éppen akarnak” – így állt elő a mostani helyzet, amikor a világ több autógyára is kényszerült leállásokra.

De nemcsak ez a gond, hanem az is, hogy a tengeri szállítások nagyon megdrágultak, valamint az acél, a műanyag és a magnézium beszerzése is gondot jelent az autóipar számára.

Az itt működő gyárak is megsínylették és meg is sínylik a világméretű hiányt:

A Magyar Suzukinál 2021-ben a globális félvezető hiány miatt körülbelül egy havi termelési darabszám esett ki, jelenleg egy műszakban folyik a termelés, írja a Portfolio.

Az Audi Hungaria működésére szintén jelentős hatást gyakorol, hogy a félvezetők iránti megnövekedett igények az alkatrészszállítások kiesését vagy jelentős késését okozták. Ennek következtében az elmúlt időszakban több műszakot le kellett mondani a motor- és a járműgyártás területén egyaránt.

A harmadik magyarországi autógyártó, a kecskeméti Mercedes-gyár idén háromszor is kénytelen volt leállítani a termelést a beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt.

Mit érzékel ebből a vásárló? Egyrészt nagyon megnőtt a megrendelés és az átadás közötti várakozási idő, másrészt pedig az új autók ára kétszámjegyű mértékben emelkedett. Nem csoda, hogy az új autók eladása drasztikusan visszaesett Európában, így Magyarországon is. Októberben például 24 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba nálunk, mint egy évvel korábban.

Mivel sokan nem akarnak vagy tudnak várni sokat egy drága új autóra, ezért a használt – főként egy-két-három éves – autók iránt megnőtt a kereslet. Ami pedig kezdi felhajtani azok árát. Szlovákiában és Csehországban például egy év alatt 15 százalékkal nőtt a két évnél fiatalabb használt autók ára. Nálunk is hasonló mértéken nőtt egyes népszerű márkák ára fél év alatt.

Az előrejelzések szerint pedig az árak nem érték el a csúcsot, további drágulásra kell felkészülni.

„Az autóiparban ma már az általános vélekedés az, hogy a globális chiphiány 2022-ben is kedvezőtlen hatással lesz a termelésre. Egyre többen vannak viszont azok, akik még ennél is pesszimistább várakozásokat fogalmaznak meg a jövőre vonatkozóan.” Vannak vélemények, melyek szerint még 2023-ban is itt lesz velünk a chiphiány.