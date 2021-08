A kecskeméti Mercedes-üzem után az esztergomi Suzuki-gyár is leáll

Nem csak a kecskeméti Mercedes-gyár kényszerül leállni az autóiparban használt félvezetők világszintű hiánya miatt. (A kecskeméti gyárban már augusztusban is a tervezettnél hosszabb szünetet tartottak, augusztus második felében újraindultak, de most újra le kell állni.) Az esztergomi Suzuki-üzem is két hétre leáll – írja az Infostart.

Szeptember 6-19. között lesz a szünet a Suzukinál.

A gyár minden érintett munkatársának pihenőnapot biztosítanak, ezeket később pótolják a munkaidőkeret betartásával.