Az autózók kétharmadának már túl sok az 500 forintot közelítő benzinár

Szerdán tovább drágul a benzin és a gázolaj is, megközelítve az 500 forintos átlagárat. És a közeljövő sem néz ki fényesen, a kőolaj világpiaci ára is emelkedőben, nagy az esély rá, hogy pénteken még egy lépéssel közelebb kerülünk a bűvös 500 forintos átlagárhoz. A napi.hu felmérést készíttetett arról, hogy hol van az a határ, ameddig az autósok tolerálják a drágulást, és hol jön el az a pont, amikor már leteszik az autót, kétszer is meggondolják, elindulnak-e.

2012-ben 450 forintnál tetőzött az üzemanyagok ára idehaza, azóta jelentős béremelkedés történt, vagyis most könnyebb kigazdálkodni ugyanakkora vagy valamelyest magasabb üzemanyagárat. Mégis, az 500 körüli ár már sokaknak fáj.

A Pulzus Kutató reprezentatív kutatása szerint a rendszeresen autózók 66 százaléka már most is megérzi a bankszámláján ha tankol és igyekszik érdemben csökkenteni az autóhasználatát, írja a portál.

A mostani felmérés szerint az autósok

több mint ötöde 600 forintnál gondolja át autózási szokásait,

8 százalék 800 forintnál

3 százalék pedig 1000 forintnál.

12 százalékuknak teljesen mindegy, mennyibe kerül az üzemanyag, ki fogja fizetni.

A lakóhely ugyanakkor nem meghatározó ebben a tekintetben, Budapesten egy kicsit kevésbé fáj a drága üzemanyag, de a különbség nem számottevő.