Mészáros Lőrinc tevét, lámát vagy alpakát fog tenyészteni

Gyanús, hogy a gyapjú állhat a háttérben, amiért az üzletember gyerekeivel közösen új mezőgazdasági céget gründolt.

Épp pár perce írtuk meg, hogy a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Opus Global Nyrt. egyik érdekeltsége megvette a Titász áramszolgáltatót, máris befutott egy újabb cég híre. Az Mfor.hu ír arról, hogy ezúttal nem vásárolt, hanem alapított: létrehozta augusztus 13-án a Mészáros Agro Kft.-t, méghozzá 3 millió forintos jegyzett tőkével.

A cég székhelye egy felcsúti ingatlan, ahova Mészáros több cége is be van jegyezve. Az ügyvezető az üzletember egy szem fia lett, aki a lap szerint főleg mezőgazdasági cégekben vállal szerepet. A cégben Mészáros Lőrincnek és gyerekeinek is fejenként 25 százalékos a tulajdonrészük.

Most jön az érdekes rész. A cég főtevékenységei többek közt gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése, de egy ritkaság is szerepel a listán:

a teve, teveféle tenyésztés, amibe a láma vagy az alpaka is beletartozik.

Ez megmagyarázhatná a dolgot, ugyanis az alpaka gyapja elég keresett termék.