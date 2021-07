Hadházy Ákos bemutatta az új strandot, ahol tilos fürdeni

Kunszentmártonon járt a független képviselő.

Hadházy Ákos Facebook-oldalán tett közzé fotókat arról, milyen állapotokat talált a szabadstrandon Kunszentmártonban. Az május végére elkészült. Ezt akkor tényként rögzítette a megyei lap, amelynek cikkét a független képviselő csatolta bejegyzéséhez.

Azt írták, a város 305 millió forintot nyert turisztikai fejlesztésre. A pénzből a XVIII–XIX. század bűnelkövetők, bűnüldözők életét bemutató látogatóközpont épül, és abból alakították ki a szabadstrandot a Körös-parton.

Akkor a polgármester évtizedes hagyománynak nevezte, hogy a helyiek strandolással, sárkányhajózással töltik a szabadidejüket.

A tereprendezés után kialakították a strandfoci- és röplabdapályát, ez utóbbit a téli fagyok idején korcsolyázásra alkalmassá is tudják tenni és térköves út vezet le a strandig, ahol adott a mosdó és a zuhanyzási lehetőség, valamint a büfé helye.

Hadházy Ákos elment a szabadstrandra, ahol hiába a hagyományok, tilos fürödni.

A képeken el van rejtve (de nagyon): egy strandfoci- és egy strandröplabda pálya, két konténer (wc és büfé), napozók, padok, asztalok, árnyékot adó beülők és egy felfújható csúszda is, legalábbis a projekt leírása szerint… A strandröplabda pálya úgy-ahogy elkészült, csak benőtte a gaz. A focipálya viszont csak annyi, hogy az évtizedek óta ott levő két kaput kicsit odébb tették.

A független képviselő idézte a projekt leírását, illetve a helyieket is, akik azt mondták, valóban végeztek földmunkát, volt is valamennyi homok, csak elvitte az ár. Most ez van.

Fürödni egyébként azért tilos, mert egy rendelet szerint folyóvizek városi szakaszán csak kiépített strandon, üzemeltetővel rendelkező helyen szabad fürdeni – tette hozzá a politikus.