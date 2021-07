144 ezer forint Budapesten az átlagos albérleti díj

Budapesten és országosan is emelkedtek az albérletárak

Egyre nehezebben találhatnak kedvező árfekvésben kiadó lakást azok az egyetemisták, akik a szeptembertől várhatóan a hagyományos offline üzemmódban működő felsőoktatás miatt térnek vissza a fővárosba – mutat rá a Rentingo.com legfrissebb albérletpiaci elemzése. Ez beleillik abba a forgatókönyvbe, amit a közösségi albérletkereső platform még az év eleji előrejelzésében vázolt.

A budapesti albérletpiac az elmúlt hónapokban az élénkülés jeleit mutatta: a járványhelyzet enyhülésével, majd a korlátozó intézkedések részleges és teljes feloldásával újraindult a vendéglátó- és szolgáltatóipar, éledezni kezdett a turizmus, amelyek hatására megugrott a kereslet a hosszú távú bérlés iránt. Júniusban már kiugró volt az érdeklődés a bérlők részéről, és a keresleti oldal fizetőképessége is erősödött. A tendenciát tovább erősítette, hogy ezzel párhuzamosan szép lassan elindult a budapesti belvárosi lakások visszaáramlása a rövid távú kiadást célzó Airbnb-piacra. Így a megszokottól eltérően a nyár ellenére júniusban is pörgött az albérletpiac: a hosszú távra tervező bérbeadók több bérlő közül válogathattak, és hamarabb kiadhatták a lakásukat.

Miközben a bérbeadók továbbra is óvatosak és csak lassan emelnek bérleti díjat, így a kínálati és keresleti oldal közötti árolló tovább szűkült. A pandémiát ugyanakkor még mindig nem heverte ki a piac, hiszen

Budapesten az előző hónaphoz hasonlóan júniusban is 144 ezer forintot kértek átlagosan egy kiadó lakásért,

ezzel a kínálati bérleti díjak még mindig közel húszezer forinttal maradnak el az előző nyáron tapasztalt 162 ezer forint körüli áraktól.

A közösségi albérletkereső szerint a következő hónapokban a bérleti díjak alakulása több tényezőtől függ: egyrészt kérdés, hogy a nyár folyamán mennyi belvárosi lakás tér vissza a rövid távú, Airbnb-s kiadáshoz, és így mennyivel kevesebb lakás lesz elérhető hosszú távú bérletre. Másrészt kérdés, hogy a felsőoktatás szeptembertől teljesen visszaáll-e a jelenléti oktatásra, és ennek eredményeként a külföldi diákok is visszatérnek-e hazánkba. Amennyiben ezek teljesülnek, a bérleti díjak várhatóan hónapról hónapra tovább emelkednek majd, így a portál szerint az új tanévre készülő egyetemistáknak három tanácsot érdemes megfogadniuk.

Időben kezdjék el az albérletkeresést, mert aki későn ébred, jóval drágábban juthat bérleményhez. Mivel a kiadó szobák hamarabb kelnek el, szoba helyett inkább lakótársat keressenek, akikkel közösen bérelhetnek egy egész lakást. A koronavírus-járvány esetleges 4. hulláma miatt érdemes vis maiorként a szerződésbe foglalni, hogy ha online oktatásra kell átállni, a bérleti szerződést felmondhassák.

Mindemellett a vidékről a fővárosba költöző fiataloknak azzal is fontos tisztában lenniük, hogy Budapesten egy adott kerületen belül is jelentős árbeli különbségek lehetnek. Érdemes lehet ezért különböző kalkulátorokon, interaktív albérletkereső oldalakon is körülnézni, ahol nem csak kerületi bontásban, hanem sokkal részletesebben mutathatják meg a városrészek átlagos bérleti díjait.