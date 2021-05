Milliókra is büntethetik a szállásadót, ha nem kéri el a védettségi igazolványt

Szankcionálják azokat a szálláshelyeket, ahol nem veszik komolyan azt a megkötést, hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendéget fogadhatnak, vagy hogy a személyzetnek maszkot kell viselnie.

Az április 30-án éjszaka megjelent kormányrendelet ugyanis jelentős bírságot helyez kilátásba. Ha a rendőrség az ellenőrzés során azt látja, hogy a szálláshelyen nem kérik el a védettségi igazolványt a vendégként bejelentkezőtől, fogadják a védettségi igazolással nem rendelkezőket is, vagy ha zenés, táncos rendezvényt tartanak a szálláshelyen, akkor megbírságolhatják a szálláshely üzemeltetőjét. A bírság 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező alkalmazottak nem viselnek szájmaszkot.

A szálláshelyet pedig be is zárathatják a rendőrök, akár egy évre is.

Vélhetően azért hozta a kormány a rendeletet, mivel az elmúlt napokban terjedtek olyan hírek, hogy egyes szálláshelyeken nem fogják kérni a védettségi igazolványt a vendégként bejelentkezőktől.