Tiborcz üzlettársának cége 5 milliárdért újíthatja fel a geszti Tisza-kastélyt

Nettó 4,9 milliárd forintos ajánlattal a győri West Hungária Bau (WHB) Építőipari Kft. és a budapesti BUILD IT Mérnökiroda Kft. kettőse nyerte el a geszti Tisza-kastély rekonstrukciójára kiírt közbeszerzést az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint. Az összegben nincs benne a 10 százalékos tartalékkeret. A WHB tulajdonosa a győri milliárdos Paár Attila, aki Tiborcz István, a kormányfő vejének üzlettársaként is ismert. Paár nagy szívességet tett az Elios-ügy miatt kényelmetlen helyzetbe került Tiborcznak: a WHB megvette tőle és üzlettársaitól a korábban közvilágítási tenderekkel taroló Eliost. A miniszterelnök veje rövid időre a WHB egyik leánycégben, a WHB Ingatlan Kft.-ben is megjelent tulajdonosként, mielőtt eladta részesedését egy Brit Virgin-szigetekre bejegyzett offshore-cégnek. Tiborcz és Paár jelenleg is üzlettársak a BPA116 Vagyonkezelő Kft.-ben.

Tisza Kálmán miniszterelnök és a 102 éve meggyilkolt gróf Tisza István miniszterelnök egykori otthona leromlott állapotban van, ez jól látszik azon a videón is, amelyet a kastély felújítási munkálatainak koordinálásáért felelős kormánybiztos, Lázár János Facebook-oldalára töltöttek fel. Ebből derült ki, hogy Lázár tavaly januárban Geszten, a helyi képviselő-testület ülésén jelentette be, hogy még 2020-ban, a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából hozzálátnak az emlékhely kiépítéséhez.

Ha a konkrét felújítás nem is, a közbeszerzési eljárás tavaly elindult. Bár jókora megbízásról van szó, a munkáért nem volt nagy tolongás, a nyerteseken kívül csak a Laterex Építő Zrt., valamint a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. nyújtott be ajánlatot, azonban mindkét pályázatot érvénytelennek minősítették, az egyedüliként „versenyben” maradt WHB és Build It tehát győzedelmeskedett. A két nyertesnek már van közös múltja: az Épkar Zrt.-vel kiegészülve pedig 10,7 milliárd forintért újították fel a budapesti Károlyi–Csekonics-palotaegyüttest. (Érdekesség, hogy abban az eljárásban a Laterex Zrt. véletlenül rossz számlára utalta az ajánlati biztosítékot, így abból a versenyből is kizárták.) Ráadásul mindkét cég neve felbukkant a Mészáros Alapítvány támogatói között.

A mostani megbízás csak a Tisza-kastély és a 27 hektáros park felújításának első üteme, amelyben a cégek a meglévő állapotról a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotra újítják fel a kastélyt, a hozzá tartozó tiszttartó házat, valamint a kriptát. A nyertesek feladata lesz a bontás, az épületrekonstrukciós és felújítási munkák, a villamos és gépészeti közműkiváltások és új közművek, az utak és parkolók építése is. Ehhez alvállalkozókat vesznek igénybe: a MentArtis Kft.-t, az Ancien Bt.-t, az Artárium Studió Kft.-t és FÉSZ Zrt.-t. Utóbbi ugyancsak nem először kerül a WHB, illetve egy kastély közelébe: a FÉSZ Zrt. tulajdonosa a Paár Attila érdekköréhez sorolt Excidit Zrt., amely a fillérekért megvett, majd közpénz milliárdokból felújított bodajki Hochburg-Lamberg kastély ügyében is előkerült.

Tavaly decemberben számoltunk be róla, hogy a kormány egy évvel meghosszabbította a Nemzeti Kastély- és Várprogramot, mivel az öt éve – főként európai uniós forrásból – futó projektben eddig egyetlen épületet sem sikerült teljesen befejezni. Cikkünkben megvizsgáltuk az addig kiírt 25 közbeszerzést és arra jutottunk, hogy legalább 13 esetében lehet kapcsolatot találni kormányközeli szereplőkkel. A mostani megbízás is ebbe a sorba illik.

Gesztet 1766-ban kapta birtokul Tisza László, Bihar vármegye későbbi főjegyzője, aki korábban évekig pereskedett más, a török hódoltság alatt elvesztett birtokok visszaszerzéséért. Az 1772-ben elkészült épület eredetileg barokk stílusú volt, de később többször átalakították. Itt született unokája, Tisza Kálmán, aki a magyar történelemben leghosszabb ideig, majdnem 15 évig volt egyhuzamban miniszterelnök (1875 és 1890 között). Az ő fia volt gróf Tisza István, aki kétszer is viselte a miniszterelnöki tisztséget (1903 és 1905 között, majd 1913 és 1917 között). A kastély kertjében állt egy kis nyári lak, amelyben 1850-ben Arany János lakott mint Tisza Domokos, Tisza Kálmán fiatalon elhunyt öccsének nevelője.