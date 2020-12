Tisztán elektromos autókat fognak gyártani a kecskeméti Mercedesben

Négy beruházást jelenthetek ma be – nem is akármilyeneket – összesen 64 milliárd forint értékben – mondta Szijjártó Péter a hivatalos Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón, amelyet a Portfolio.hu és az MTI is idézett. A beruházások közül a legnagyobb a kecskeméti Mercedes-gyár jelentős bővítése, melynek köszönhetően a vállalat megkezdi – hazánkban elsőként – a tisztán elektromos autók gyártását.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary gyárigazgatója elárulta azt is, hogy a kompakt Mercedes-Bnz EQB gyártása indul el Kecskeméten jövő ősszel. A mostani bejelentés Wolff szerint meghatározza a kecskeméti üzem következő éveit, évtizedeit. Hozzátette, egy több, mint 100 millió eurós (durván 35,5 milliárd forintos) beruházásnak köszönhetően kezdődhet meg jövő ősszel a gyártás.

A mostani beruházás 50 milliárd forintos értéket képvisel Kecskeméten, amelyhez a magyar kormány 15 milliárd forintos támogatást biztosít. A Daimler döntésének, a mostani beruházásnak köszönhetően 4400 magyar munkahely válik betonbiztossá a miniszter szerint. Hangsúlyozta: a világ egyik legnagyobb és legmodernebb autóipari vállalata döntött úgy, hogy óriási jelentőségű high-tech beruházást hoz Magyarországra, most amikor a világ autóipara „nem éppen az új beruházásokról szól”. A vállalat ehhez szükséges karosszériaüzemet épít, és megkezdi a kecskeméti gyár technológiai felkészítését a tisztán elektromos autók szériagyártására.

Szijjártó Péter szerint a beruházások világosan bizonyítják, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik. Hozzátette, ez az új világgazdasági korszak brutális versennyel kezdődik, ugyanis hatalmas harc folyik a világban a gyártókapacitások újraelosztásáért. Ma Magyarország ebben a versenyben aratott egy óriási győzelmet szerinte.

Kiemelt kép: Gyártósor a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ahol bemutatták az első hazai gyártású CLA Shooting Brake modellt 2015. január 20-án.