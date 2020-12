100 milliót is kaszálhatott az Agrárminisztériumból kirúgott helyettes államtitkár

Önkormányzati és állami cégeknek is dolgozik a korrupciós ügybe keveredett helyettes államtitkár, Nagy János vállalkozása, amely brutális bevételeket produkált az elmúlt években – írta meg a Blikk.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Budai Központi Kerületi Bíróság bűnügyi felügyeletbe helyezte az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkárát, és a szintén korrupcióval gyanúsított társát. A megalapozott gyanú szerint a vállalkozó jogtalan előnyt ajánlott azért, hogy egy magas rangú minisztériumi tisztségviselő hivatali pozíciójából fakadó kapcsolatainak felhasználásával segítséget nyújtson a beruházáshoz szükséges pályázat sikeres elnyeréséhez és földterületek megszerzéséhez. A vállalkozó a hivatali befolyás érvényesítésével elnyerni tervezett több százmillió forintos – vissza nem térítendő – támogatás miatt várhatóan sikeres cégből 5 százalékos tulajdonrészt ajánlott a minisztériumi tisztségviselőnek. A vezető beosztású hivatalos személy az ajánlatot elfogadta, és megszerezte az ígért tulajdonrészt az újonnan alapított mezőgazdasági vállalkozásban.

A Blikk szerint a Nagy János mellett őrizetbe vett vállalkozó vagy egy volt polgármester, vagy egy kistelepülés önkormányzati képviselője. Mindketten tagjai ugyanis az említett cégnek, amelynek Nagy „segített”.

A lap szerint az egyik céget Nagy társával 2018-ban alapította, abban az évben, amikor helyettes államtitkár lett. A cég igen sikeres volt: már az első évben 45 millió forint adózott eredményt produkált, tavaly pedig ez az összeg már 144 millióra kúszott fel. A honlapján „legmagasabb diszkréciót” ígérő cég tevékenysége széles skálán mozog, a vezetői tréningektől és a földügyeket érintő tanácsadástól egészen az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásig. Utóbbi területen alkalmazza a céget Belváros-Lipótváros: a fideszes vezetésű önkormányzat közterület-felügyeletének és szociális intézményeinek honlapján is Nagy üzlettársa, illetve közös cégük szerepel adatvédelmi tisztviselőként. Egy helyi óvoda 2018-as dokumentumában is írnak a megállapodásról, alig fél évvel a cégalapítás után. A vállalkozás az állami tulajdonú Mecsekérc Zrt.-nél is hasonló feladatokat lát el.

Kiemelt kép: Az Agrárminisztérium épülete. Fotó: MTI/MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba