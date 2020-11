Egy ázsiai ország megmutatta, hogy járvány idején is többet ér az ész, mint az erő

Vietnám annak ellenére tudja növelni gazdasági teljesítményét, hogy nincsen olyan erős egészségügyi rendszerük, mint a gazdagabb országoknak.

A BBC mutatta be, hogy a koronavírus-járvány időszakában Vietnám várhatóan annak ellenére tudja növelni gazdasági teljesítményét, hogy az országnak nincsen olyan erős egészségügyi rendszere, mint például a gazdagabb országoknak. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb adatai szerint az ország gazdasága idén 2,4 százalékkal növekedhet, mivel Vietnám „meggyőző lépéseket” tett a COVID-19 egészségügyi és gazdasági következményeinek visszaszorítására. Ezt támasztja alá az is, hogy Vietnámban mostanáig mindössze 1288 koronavírusos megbetegedést regisztráltak, az elhunytak száma pedig jelenleg 35 fő. 2021-re az IMF erőteljes gazdasági fellendülést jósol, az előrejelzésük szerint a növekedés 6,5 százalékra növekedhet.

A lap szerint a helyzethez képest kedvező járványügyi és gazdasági számok mögött az állhat, hogy bár Vietnámban nincsen olyan egészségügyi infrastruktúra, mint sok gazdagabb országban, az ország eredményes közegészségügyi intézkedéseket tett a járvány terjedésének megakadályozására. A BBC szerint ennek kulcsa

a tesztkészlet gyorsa kifejlesztése, a stratégiai tesztelés és az „agresszív kontaktuskutatás” kombinációja volt.

Vietnám gazdasága értelemszerűen lassabban fejlődött idén, mint a korábbi években: az ország fejlett turisztikai ágazata megszenvedte a járványt, azonban Vietnám még ezzel együtt is el tudta kerülni a járvány legsúlyosabb gazdasági következményeit.

Michael Kokalari, a Vinacapital nevű vietnámi fókuszú befektetési cég vezető közgazdásza szerint számos tényező közrejátszott abban, hogy Vietnám viszonylag puhára esett a globális gazdasági visszaesés időszakában. Az egyik ilyen, az ország gazdasága számára kedvező faktor az volt, hogy a járványhelyzetben a világ legtöbb országában tömegesen álltak át a munkavállalók az otthoni munkavégzésre, amihez sokan vettek új laptopot vagy éppen bútorokat. Ezek jelentős része Vietnám készül, így például Vietnám az Egyesült Államokba irányuló exportja 2020 első három negyedévben 23 százalékkal nőtt 2019 azonos időszakához képest, míg az elektronikai eszközök exportja 26 százalékkal ugrott meg.

Vietnám feldolgozóipara az utóbbi évtizedben jelentős fejlődésben van, mivel a kínai munkaerőköltségek emelkedésével a vállakozások új helyszínek felé fordultak. Ezt a tendenciát erősíti, hogy a jelenleg is zajló amerikai-kínai kereskedelmi háborúban kivetett vámok Kínát kevésbé vonzó gyártási helyszínná tették, így több nagy multinacionális vállalat — például az Apple és a Samsung — is megvetette a lábát Vietnámban. Sőt: az Apple tervei szerin a legújabb, csúcskategóriás Airpods fülhallgatókat már Vietnámban fogják előállítani. Michael Kokalari a lapnak elmondta: a járvány több céget is arra késztetett, hogy fontolóra vegyék a vietnámi gyártást, mivel a koronavírus rámutatott, hogy az ellátási láncokat diverzifikálni kell. Hozzátette: amikor kitört a koronavírus-járvány, sok cég azt hitte, hogy globális ellátási lánca van, aztán rájöttek, hogy valójában csak a kínai ellátási lánccal rendelkeznek, így le kellett állniuk a gyártással.

