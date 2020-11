Méregdrágán épülhet meg az M6-os déli szakasza, ráadásul tök értelmetlenül

Az M6-os autópálya megépítése az újkori magyar történelem legrosszabb beruházása lehetett, 30 éven át évi 60 milliárd forintba kerül az elképesztően kihasználatlan sztráda. Az MSZP-SZDSZ kormányokat oltotta is éppen eleget anno emiatt a Fidesz. Most azonban a kihasználatlan sztráda déli irányú, még a korábbi szakaszoknál is jóval értelmetlenebb meghosszabbítását kezdi meg a kormányzat – írta a G7.

A mindössze 20 kilométeres szakasz az eddig beérkezett ajánlatok alapján minimum 90 milliárdos kivitelezési költsége mellett legalább 3 milliárd forint lesz az egyéb, előkészítő tevékenység. Így összességében 4,7 milliárd forintba kerül majd egyetlen kilométernyi sztráda, ami még az elmúlt évek projektjei között is kimagasló, még a NER-hez köthető építőipari cégek sem dolgoztak mostanában ilyen drágán. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) oldalán található rövid összegzés szerint az M6-os szóban forgó szakaszán két völgyhíd, valamint egy-egy komplex pihenő, mérnökségi telep és komplex ellenőrző hely lesz, de még így is nehéz belátni a portál szerint, mi emelte meg ennyire az árat.

A projekt egyébként az évek során folyamatosan drágult. Az előkészítésre a NIF Zrt. 2017-ben kötött uniós támogatási szerződést, 4,7 milliárd forintos keretösszeggel, ami időközben 6 milliárdra emelkedett. 2016-ban egy éven belüli kivitelezést ígértek, 48,7 milliárd forintból. 2019-ben a Fidesz-közeli Magyar Nemzet még arról írt, hogy 72 milliárdból fog megépülni a szakasz, és 2020-ban kezdődik a kivitelezés. Mivel a kivitelezés három év lesz, 2024 előtt nem is fog megnyílni az új szakasz.

És hogy miért értelmetlen ide sztrádát építeni? Mert nagyon kicsi a forgalom. Az M6-os mohácsi végpontját és a horvát határt jelenleg összekötő 56-os úton szinte észrevehetetlenül alacsony. Ennél még számos első- és másodrendű út is nagyságrendekkel nagyobb forgalmat bonyolít le. Plusz a 20 kilométeres szakasz igazán nem is fogja az eljutási időt csökkenteni Horvátország irányába, legjobb esetben is néhány perces időnyereségről lehet szó, az is nem a magyar, hanem inkább a horvát szakasz miatt, amely Eszéknél egy új hídon vezeti át a forgalmat, néhány kilométerrel lerövidítve az utat.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu