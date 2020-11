Az önkormányzatok lehidaltak Parragh László ötletétől

A kormány újabb ütést visz be az önkormányzatoknak

Írtuk, vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök az irodájában fogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem rég újraválasztott elnökét, Parragh Lászlót. A megbeszélésen a gazdaság működőképességének fenntartása és a vállalatok terheinek enyhítése érdekében a kamara elnöke egyebek mellett azt javasolta a kormányfőnek, hogy egy évre, 2021-re függesszék fel az önkormányzatoknak fizetendő helyi iparűzési adót:

Ötletelni lehet, de komoly számítás kellene, hogy komolyan is foglalkozzunk vele – kommentálta az ötletet a hvg.hu-nak a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője, Gémesi György. A válaszunk Parragh László ötletére kategorikus nem – reagált a portál érdeklődésére Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás. Szerinte, ha egy évig nem kellene iparűzési adót fizetniük a vállalkozásoknak, az számos település kivéreztetését jelentené, hiszen sok helyen ez lényegében az egyetlen bevételi forrás.

Egyetértett ezzel Gémesi György is, aki szerint az iparűzési adó bevételeinek 80 százalékát önkormányzati és állami feladatokra költik. Amennyiben ezt elveszik, azt az államnak pótolni kell, hiszen a bölcsődéknek és óvódáknak működniük kell jövőre is – mondta, hozzátéve, hogy ha ezt meglépi az állam, az a nagy önkormányzatoknál a teljes ellehetetlenítést fogja jelenteni.

Wittinghoff, elmondta, bevételeik 90 százalékát, mintegy 9 milliárd forintot jelent most számukra az iparűzési adó. Ráadásul, mivel ők sok hipabevételre tesznek szert, 2-3 milliárd forintot már most is elvon tőlük az állam. Ha ezt meglépik, akkor a városnak lényegében nulla bevétele lesz a 10-11 milliárd forintnyi kiadáshoz – fogalmazott Wittinghoff, aki szerint éppen ezért ezt a bevételi forrást nem lehet pótolni. Ő amondó, hogy ha a vállalkozások terhét akarja csökkenteni a kormány, akkor azt tegye áfacsökkentéssel, vagy a nyereségadó visszafogásával, de nem olyan adónemmel, amely nélkülözhetetlen az önkormányzatok működéséhez.

