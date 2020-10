Mégsem tehet úgy a bank, mintha a halott csecsemő nem is létezett volna

A kormányhivatal igazat adott a babaváró hitelt igénylő szülőknek, az MNB pedig megbüntette a Sberbankot.

A babaváró és a CSOK szabályai is visszaállnak a veszélyhelyzet után

Olvasónk és felesége egyéves küzdelem után legyűrte a Sberbankot, amely nem tette lehetővé számukra, hogy igénybe vegyék a babaváró hitellel járó kedvezményeket az elhunyt csecsemőjük után.

Jogtalanul utasította el a bank a törlesztés szüneteltetését

Mint írtuk, olvasónk és felesége tavaly július végén adták be babaváró hitelre az igényüket a Sberbanknál. Ekkor a nő már a terhesség 34. hetében volt. Bőven megfeleltek tehát annak a feltételnek, hogy meglévő 12 hetes terhesség mellett már a hitelkérelem beadásakor kérjék a törlesztés hároméves szüneteltetését, amit meg is tettek. Legnagyobb bánatukra a kisfiuk még az anyaméhben meghalt, augusztusban. A 10 napos törvényi határidő ellenére ekkor még nem volt aláírt szerződésük, mert a bank november végéig húzta a szerződéskötést. Utána pedig a pénzintézet elkezdte tőlük vonni a részleteket, hiába kérte a pár már a hitelkérelem beadásakor a törlesztés szüneteltetését. Vagyis úgy tett a bank, mintha a halott csecsemő nem is létezett volna.

A törlesztési szüneteltetés elutasításáról szóló határozatot is csak a Pénzügyi Békéltető Testület nyomására adta ki a Sberbank, a kölcsönigénylés után egy évvel, idén júliusban. Emiatt olvasónknak a kormányhivatalnál tett panaszát is csak ezután tudták érdemben vizsgálni.

A főváros kormányhivatal lakástámogatási főosztálya így idén augusztus 26-án tudta meghozni határozatát, amelyben helyt ad a kérelmezők beadványának, mert megfeleltek a feltételeknek, így jogosultak a törlesztés szüneteltetésére és a kamattámogatásra is. (A kamattámogatás az első gyermekre járó kamatmentességet jelenti.)

A bank kénytelen volt kártérítést fizetni

Ahogy megvolt a határozat, olvasónk kérte a Sberbankot, hogy annak megfelelően járjon el. Egy hónap múlva, szeptember végén érkezett a banktól válasz, amely szerint a kormányhivatali határozat alapján elfogadták, hogy a házaspár igénye jogos volt, megadták a törlesztés szüneteltetését, a kamatmentességet, valamint olvasónk kérésére visszautalták nekik a korábban a számlájukról leemelt összegeket, költségmentesen, kamatostul. Így a fennálló tőketartozásuk visszaállt az eredetileg igényelt 10 millió forintra. Ezen kívül a Sberbank olvasónk kérésére megtéríti azt a kárt is, ami abból származott, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt csak később tudták a babaváró hitelből végtörleszteni egy korábban felvett hitelüket, valamint egy rossz banki postázás miatti feleslegesen megtett út költségét is kifizették.

Olvasónk a jogsértések miatt, és mert egy évig pénzügyi bizonytalanságban tartotta őket a Sberbank, sérelemdíjat is kért, de a bank ezt elutasította.

Az MNB szerint nem válaszoltak érdemben az olvasónk panaszára

A Magyar Nemzeti Banknál két fogyasztóvédelmi eljárást is indított olvasónk – az egyiket, amely a kamatmentességről, illetve a törlesztési szüneteltetésről szólt, az MNB illetékesség hiányában megszüntette. Ez az az ügy, amiben a kormányhivatal olvasónknak kedvező döntést hozott. A másik ügyben viszont az MNB kimondta, hogy olvasónknak igaza van: a bank valóban nem adott egy jó darabig valódi választ a panaszaira. Első alkalommal kizárólag arról adott tájékoztatást, hogy a panasz megválaszolása hosszabb időt fog igénybe venni. Olvasónknak a kamatmentességre és a hiteltörlesztés felfüggesztésére vonatkozó kérdésére azonban nem reagáltak.

Tényleges választ csak a harmadik panaszlevél után adott a bank. Ezzel az MNB határozata szerint a Sberbank nem tett eleget annak a kötelességének, hogy 30 napon belül érdemi, teljes körű választ adjon az ügyfél panaszlevelére, ezért 300 ezer forint bírságot szabtak ki rájuk.

