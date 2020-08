148 milliárd forintnyi adóra kértek könnyítést a koronavírus-válságban

A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Március 11. és augusztus 8. között 71 907 méltányossági kérelem érkezett az adóhivatalhoz. Mintegy hatezer volt ebből a koronavírusra specializált kérelem, amelyben még a veszélyhelyzet időszakában, illetve az azt követő 30 napban a cégek részére biztosított, a fizetendő adó csökkentését lehetővé tevő kedvezmény igénybevételére adtak be – részletezte az államtitkár, megjegyezve, hogy az érintetteknek eddig 574 millió forintnyi adót engedett el az adóhivatal.

Izer Norbert hangsúlyozta, hogy a kormány egyik legfontosabb elvárása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben továbbra is az, hogy a járvány hatásait figyelembe véve méltányosan járjon el adóügyekben. Megjegyezte, hogy erre továbbra is szükség van, bár a gazdaság teljesítménye a második negyedéves mélypontot követően már a kilábalás jeleit mutatja, ahhoz, hogy a gazdaság mielőbb visszatérjen a válság előtti pályára, és az uniós átlagot jelentősen meghaladó növekedést érjen el, nélkülözhetetlen a méltányosság a vállalkozások adóügyeinek elbírálásában.

Ezért a Covid-19 káros hatásaira továbbra is hivatkozhatnak a családok, a lakosság és a vállalkozások is, azt az adóhivatal az eljárásokban figyelembe veszi – szögezte le Izer Norbert. A méltányossági kérelmek a FAG01 és a FAM01 űrlapokon nyújthatók be. Annak, akinek a járvány hatására fizetési nehézsége keletkezett, érdemes a kérelemben beikszelnie azt is a kérelem indokai között.

Kiemelt kép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely