Pár milliós állami támogatásért is lehajolnak a milliárdosok

Egy jó kapcsolatokkal rendelkező milliárdos és az Erste Group volt bankvezérének közös cége is kapott 7 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást egy lovászpatonai szálláshely fejlesztésére – írta a Privátbankár.hu, hozzátéve, hogy az ország leggazdagabb emberei továbbra sem restek a saját vagyonukhoz viszonyítva teljesen eltörpülő összegű vissza nem térítendő állami támogatásra pályázni.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton a Wildex Kft. is nyert 7 millió forintot a lovászpatonai Heiter major, egy hatszobás vadászház fejlesztésére. A Wildex Kft. tulajdonosa az Agroprodukt Zrt. (a Pápai Állami Gazdaság jogutódja) volt, de 2019-ben eladta a teljes üzletrészét. Az új tulajdonos pedig a Heiter Major Kft. lett. A Mádl István milliárdos üzletemberhez tartozó Agroprodukt cégcsoport 5 vállalata – köztük a Wildex is – 2017 júniusában csatlakozott a Bonafarm csoporthoz, ami Csányi Sándor OTP-vezér agrár-cégbirodalma. A Wildex ma már újra Mádl Istvánhoz köthető, hiszen ő az egyik tulajdonosa a Heiter Major Kft.-nek. Mádl István változatlanul igazgatótanácsi tag az Agroprodukt Zrt.-ben Csányi Attilával együtt, aki a bankvezér fia és a Bonafarm vezérigazgatója.

A 7 millió forintos állami támogatást elnyerő lovászpatonai szálláshelynek azonban más érdekes tulajdonosa is van, hiszen a 2019-ben alapított és vagyonkezelés mellett vadgazdálkodással is foglalkozó Heiter Major Kft.-ben tulajdonos Andreas Wolfgang Treichl is, aki szintén bankvezér volt, az osztrák Erste Group élén állt 2020 elejéig, amikor az Erste Alapítvány vezetője lett.

Simicska Lajos is nyert

A kormányzati turisztikai ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztusban szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. A szerencsés nyertesek között volt Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka, és több fideszes parlamenti képviselő is.

Kiemelt kép: Neményi Márton / 24.hu