Összeomlott az olajpiac, negatív az amerikai nyersolaj ára

11 dollár volt egy hordó amerikai típusú, WTI-olaj (West Texas Intermediate) a világpiacon ma délután 2 óra tájban. Akkor azt írtuk az egy nap alatt összeszedett 40 százalékos árcsökkenésre, hogy összeomlóban az olajpiac.

Estére összeomlott. Magyar idő szerint este 8 óra tájban nem ért 1 dollárt sem ez az olajfajta, mindösszesen fél dollár volt a hordónkénti ára (májusi határidős ár) – derül ki a Portfolio cikkéből.

Ez egyetlen nap alatt 97 százalékos áresés.

De itt még nem volt vége.

Magyar idő szerint fél 9 után negatívba ment át az olajár, és mínusz 37 dolláron zárt a mai kereskedés során.

Ez tehát az amerikai fajta nyersolaj, és azért zuhant annak májusi határidős (májusi szállításra vonatkozó) ára, sőt, negatív lett, mert a tárolók tele vannak, a tankerek is, annyira visszaesett a kereslet, hogy nem tudják kinek eladni az olajat. És sok amerikai olajlelőhely messze is van az óceántól, a szállítási költségek is magasak, így már az olajtermelők fognak fizetni valakinek, hogy csak vegye át tőlük az olajat.

Ilyenre nem volt példa azóta, hogy megnyitott volna a New York-i olajtőzsdén a határidős jegyzés 1983-ban – derül ki a CNN cikkéből.

Európában nem ennyire drámai a helyzet, az európai, Brent-típusú olaj hordónkénti ára 25 dollár, ez bő 2 százalékkal olcsóbb, mint pénteken volt.

Kiemelt kép: Midland, 2020. április 7. Olajkút a nyugat-texasi olajmezõkön 2020. április 7-én. Az olajár esése miatt a benzin ára is jelentõs mértékben csökkent. MTI/EPA/Larry W. Smith