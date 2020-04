Összeomlóban az olajpiac

Zuhanórepülésben van az olaj ára, a kereskedelemben referenciaként használt amerikai könnyűolaj, a WTI délutánra már 34 százalékot veszett az árából – írja a Portfolio.

Pár héttel ezelőtti nagy esések után ezzel a WTI-nek idén több mint 70 százalékkal csökkent az értéke. Mindez elsősorban az olajkapcsolt vállalatok, így az olajkitermelők és az olajipari szolgáltató cégek részvényárfolyamára van drasztikus hatással, ugyanakkor az olajpiac rendszerint a világ tőzsdei mutatóit is képes nagy mértékben befolyásolni. Az esést követve indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon, New Yorkban a DJIA-30 index 1,90 százalék, az S&P-500 index 1,49 százalék, a Nasdaq Composite index 1,10 százalék csökkenéssel kezdett. A mészárlás az amerikai cégeket érinti leginkább, de Európában is bőven érezteti hatását, a Mol-részvények ára értéke eddig 4,62 százalékot csökkent a mai napon.

A Portfolio szerint a zuhanást az átkötések, a csökkenő likviditás, illetve a olajtárolók vészjósló telítődése okozza.

Kép: AFP