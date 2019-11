Orbán emeli a tétet: egy teljes állami sportakadémiai rendszert kell kiépíteni

A kormány sportakadémiai rendszer kidolgozásáról döntött, amely elősegíti a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést – szemlézi az Orbán Viktor által szignózott határozatot a friss Magyar Közlönyből a 444.hu.

Konkrét részletek ezek után nem derülnek ki, csak annyi, hogy az állami rendszer kiépítését a labdarúgással, a kosárlabdával és a kézilabdával kezdik.

Mindez azért is érdekes, mert akadémiai rendszer már most is létezik Magyarországon, rengeteg pénzt költünk rá, igaz, az eredményei, például a labdarúgásban nemigen látszanak.

Az állami sportakadémiai rendszer kidolgozásáért a határozat szerint Kásler Miklós lesz felelős.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök szavaz az Országgyűlés plenáris ülésére 2019. november 4-én. MTI/Balogh Zoltán