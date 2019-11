33 milliárdos állami megrendelést nyert el a cég, amelyet Rogán Antal holdudvarához sorolnak

Jókora állami megrendeléshez jutott a B+N Referencia Zrt.: a megkötött szerződések alapján nettó 7,8+18,2, milliárd, összesen bruttó 33 milliárd forintos keretösszegű megbízást kaptak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól.

A cég a főigazgatóság alá tartozó kormányzati intézmények, nyugat- illetve kelet-magyarországi épületeire kiírt, építési, karbantartási, javítási és üzemeltetési feladatokat tartalmazó közbeszerzési pályázatát nyerte el ezúttal.

Mindkét szerződésnél azonosak a feltételek.

A megbízások 48 hónapra szólnak,

tervezett és eseti szolgáltatásokat is kell nyújtani, valamint

gondnoksági feladatokat ellátni, illetve

diszpécserszolgálatot és

online adatszolgáltatást, teljesítést biztosító FM-rendszert kell üzemeltetni.

Alvállalkozókat a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával be lehet vonni, kivéve a klíma és légkezelő berendezések karbantartását, javítását és a gondnoksági feladatokat. Ha nem merítik ki a keretet 4 év alatt, akkor a keret kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbodhat a megbízás. Viszont ha a 4. év végére már 70 százalékban kimerítették a keretösszeget, akkor a nem maradéktalan teljesítés a vállalkozó kockázata, vagyis megszűnhet a szerződés.

A B+N Referencia Zrt. régi motoros a piacon, de a karrierje csak az utóbbi évtizedben ívelt meredeken felfelé. Az utóbbi években különösen sikeresen szerepelt kormányzati beszerzéseken, tavaly például júliusban húzott be egy 24 milliárd forintos megbízást az államtól, akkor 409 épület takarítását, kártevőirtását kellett elvégezniük. Előtte nem sokkal a Magyar Államvasutak pályázatán nyertek, munka- és védőruhákat szállítanak az állami mamutcégnek. A MÁV két éve egy hároméves időszakra takarítással is megbízta a szóban forgó céget, amelyből 11,5 milliárd forinthoz jut a vállalkozás. Megvetették a lábukat a repülőtéri bizniszben is, megvették a néhai Demján Sándor egykori reptéri vállalkozását, az Airport Securityt.

A takarítócég az Opten adatai szerint igazi mamuttá nőtte ki magát, 4391 főt foglalkoztat, egyszemélyes tulajdonosaként, egyben vezérigazgatóként Kis-Szölgyémi Ferencet tüntetik fel a cégiratokban, de a céget gyakran sorolják Rogán Antal érdekköréhez. Az előző három évben kilőtt a társaság árbevétele: 2016-ban került 10 milliárd forint fölé, tavaly pedig már 23 milliárd forintot könyveltek el, közben a nyereség is szépen gyarapodott, a múlt évi adózott eredményük meghaladta a 2,7 milliárd forintot, három év alatt pedig összesen bő 6 milliárd forint profitot hoztak össze.