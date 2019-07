Sarka Kata párja is beszáll a sportrendezvény-bizniszbe

Konferencia és kereskedelmi bemutatók szervezésére szakosodott céget alapított GO for Sport Events Kft. néven a Bessenyei István kisebbségi tulajdonában lévő Valton-Sec Kft., a Rókusfavy Pál-féle Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.-vel és a XTRM Group Kft.-vel, amely a Extreme Rendezvényügynökséget takarja. Az új cég tevékenységi körei közé felvették az előadó-művészetet kiegészítő tevékenységet és a művészeti létesítmények működtetését is, neve azonban inkább a sportrendezvényekre utal – ezen a területen Bessenyei párja, Sarka Kata vállalkozása már megvetette a lábát.

A kormány kedvenc őrző-védő cégeként emlegetett Valtonnál rengeteg állami megbízás és pénz landolt az utóbbi években. A cég tavaly már 7,3 milliárd forintnyi bevételt hozott össze, a tulajdonosok 450 millió forint osztalékot vettek ki belőle.

A Valton kisebbégi tulajdonosa, Bessenyei István 2015-ben alapította meg a Nakama & Partners nevű céget az akkor még Hajdu Péter feleségeként emlegetett Sarka Katával. Bessenyei tulajdonrészét eladta Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feleségének, Rogán-Gaál Cecíliának, Sarka Katával való kapcsolata pedig elmélyült: közös címre vannak bejelentve, hivatalosan meg nem erősített információk szerint pedig már össze is házasodtak és közös gyereket vállaltak. A Nakamában jelenleg 51 százalékkal Rogán-Gaál Cecília a többségi tulajdonos.

A Nakamáról az utóbbi hetekben gyakran írtunk: először azt derült ki, hogy Rogán-Gaál Cecília megszerezte az évekig sikeresen működő FitBalance-rendezvényeket, majd az is, hogy ezzel körülbelül egy időben ömleni kezdett az állami pénz a FitBalance-hoz. A K-Monitor eddig 273 millió forint állami szponzorációt talált a sportrendezvényeknél, de még százmilliós nagyságrendben lehetnek eddig ismeretlen szerződések, mivel a Kommunikációs Hivatal a lap gyanúja szerint nem bontotta ki az igazság minden részletét az adatigénylésükre küldött válaszban. Az sem világos, hogy a rendezvények tulajdonjogilag hogyan kapcsolódnak a Sarka-Rogán pároshoz.

Sarka Katának és a propagandaminiszter feleségének van egy másik közös vállalkozása, ugyanis ahogyan Bessenyei István, úgy párja is fejest ugrott a média világába. Sarka és Rogán-Gaál Cecília tavaly decemberben alapították meg a Top News Hungary Kft.-t, amellyel megvásárolták a TWN.hu nevű bulvároldalt. Bessenyei 2017 júliusában vette meg a Femcafét kiadó Netrise Hugary Kft.-t, tavaly 295-szörösére növelte a cég nyereségét.

Sarka Kata párja 295-szörösére turbózta a Femcafe nyereségét Bessenyei István ebből az egy cégéből 724 milliós osztalékot vett ki.

Egyéb kapocs is akad: Bessenyei István neve a Rogán-házaspár elhíresült luxushelikopterezése kapcsán is előkerült. Mint ismert, Szabó Zsófia színész-bulvárszereplő esküvőjére 2016-ban helikopterrel érkeztek Rogán Antalék. A helikoptert üzemeltető cég vezetője a Népszabadságnak azt mondta: a szívesség nem a miniszternek szólt, hanem a nejének, mert cége a Nakama & Partners ügyfele, az utat pedig lebarteterezték. Állítólag a Rogánékat szállító autóért sem fizettek, ezt is barterrel hálálták meg a Valton-Mastercarnak, ami 2013-ig a Bessenyei-féle Valton-Sec luxuskocsik bérbeadására és VIP-szállításra szakosodott leányvállalata volt.