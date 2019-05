Szijjártó szerint a tőke érdekei előrébb valók, mint az emberek érdekei

A győri Audit is érintheti a német gyár spórolása

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is felszólalt a Nemzeti Befektetési Ügynökség járműipari konferenciáján, ahol a befektetők megnyugtatására tolmácsolta a kormány álláspontját, miszerint a tőke érdekei előbbre valók az emberiség érdekeinél, írta a Mérce.

Ezzel a miniszter azon kijelentésére céloztak, amely szerint a környezetvédelmet hátrébb sorolja a kormány, mint a tőke érdekeit. Az MTI szerint pontosan ezt mondta SZijjártó Péter a konferencián:

Magyarország nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét a környezetvédelemre hivatkozva észszerűtlenül korlátozza.

Szijjártó Péter hangsúlyozta továbbá, hogy a környezetvédelmet uniós szinten is a versenyképességi szempontokkal összhangban kell érvényesíteni. A kettő között – mint fogalmazott – meg lehet találni a hosszú távú egyensúlyt anélkül, hogy mindez értelmetlen beruházásokkal, erőltetett fejlesztésekkel hátráltassa a sok millió embernek munkát adó európai autóipart. Az ilyen intézkedések Magyarország autóiparát, versenyképességét és munkahelyeit is érintenék, a kormány ezért csak arányos és átgondolt intézkedéseket támogat ezen a téren is – tette hozzá.

A kormány így szolgálja ki az autógyártók érdekeit

A portál emlékeztet arra, hogy a károsanyag-kibocsátási normák Európai Uniós szigorításának legfajsúlyosabb kerékkötője Németország, az EU legnagyobb gazdasága, nem mellesleg az unió autóiparának központja, a világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen-csoport hazája. A kerékkötésben pedig támogatják a németeket az EU félperifériáján elhelyezkedő visegrádi országok, melyek iparában, különösen Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon az autóipar, leginkább a német autóipar az egyik húzóágazat, ha nem a legfontosabb.

A magyar kormány általánosságban kiszolgálja a német autóipar érdekeit, elég ha az autógyárak állami támogatásaira, vagy a nagy autógyárak számára különösen kedvező foglalkoztatási szabályozást jelentő rabszolgatörvényre gondolunk.

Ugyanakkor az autóipar láthatóan lassul, a német gazdasággal együtt, így olyan fejlesztések maradnak el a német autógyárak hazai üzemeiben, melyekkel korábban számolt a kormány, ezeket pedig még inkább hátráltathatja, amennyiben az autógyárak erőforrásaikat a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó kutatásokra kell hogy fordítsák a jelenlegi technológia kisebb fejlesztésekkel való további gyártása helyett, jegyzik meg.

Hosszú távú növekedés

A miniszter szerint hosszú távon is magas, az EU átlagát legalább 2 százalékkal meghaladó gazdasági növekedést ösztönöz a kormány hamarosan elkészülő gazdaságvédelmi akcióterve. Megismételte, amit Orbán Viktor is bejelentett, hogy az intézkedés újabb adó- és bürokráciacsökkentéssel, az eljárási folyamatok egyszerűsítésével, a szakképzés korszerűsítésével, a duális képzés bővítésével támogatná a gazdaság szereplőit. Az autóipart mindezen felül a beszállítóknak szánt pénzügyi keret bővítése is segítené, tette hozzá.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd