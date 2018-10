Ilyen is van, Mészáros ismét gázszerelési tendert nyert

Az NKM Földgázhálózati Kft. újabb, ezúttal nyolc munkából álló, nettó 2,2 milliárd forintos keretösszegű tenderénél hirdetett győzteseket, a Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák keretmegállapodáson belül. Júniusban volt már a projektből egy 3 milliárdos részre eredményhirdetés, amit Mészáros Lőrinc családi cége, a Mészáros és Mészáros Kft. és a Vabeko Kft. nyert el karöltve. Júliusban pedig egy 4,4 milliárd forintos, amin kettejükön kívül az építőipari mamut Colas Alterra Zrt.-vel, valamint a SADE-Magyarország Kft. is üzlethez jutott.

Most is ők négyen nyertek. (Annyi változott közben, hogy néhány hónapja a Mészáros és Mészáros tulajdonosaként egy vagyonkezelőt, a Mészáros Építőipari Holding Zrt.-t jegyezték be a Mészáros-házaspár helyett.)

A Mészárosés Mészáros Kft. + Vadeko duó az ötből nyolc munkát szerzett meg (nettó 1,7 milliárd forintért),

a Sade-Magyarország Kft. két részben volt sikeres (nettó 343 millió forint),

a Colas Alterra Zrt. pedig egyben (nettó 168 millió forint).

Mindnyájan kicsivel kevesebbet fognak számlázni amúgy, mint amennyit az NKM Földgázhálózati Kft. eredetileg becsült.

Mészároséknak mint nyáron írtuk, remekül megy a közbeszerzés a választások óta:

És most ugyan nem uniós projektekről van szó, de erről se feledkezzünk meg: