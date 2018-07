Másfél milliárd forint uniós pénzt költenek a füzérradványi Károlyi-kastélyra

Újabb pályázatnál hirdetett eredményt a Nemzeti Kastély- és Várprogramban (NKVP) a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. – ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése, valamint állagmegóvási munkák megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátásánál. A felújításhoz uniós forrást is igénybe vesznek, 1,5 milliárd forintot. A programban a füzéri vár és környéke is megújul, szintén 1,5 milliárd forintos EU-s támogatással. Az alapkőletételi ünnepség egyébként már március végén megvolt, akkor összesen 4,5 milliárd forintos projektről beszélt az NKVP miniszteri biztosa, Virág Zsolt a Boon.hu beszámolója szerint. Tehát hazai forrást is felhasználnak. Ezt a kastélyfelújítást 2019-re fejeznék be.

A kastélyprogramban amúgy összesen 20 kastélyt és 19 várat fognak felújítani.

A füzérradványi munkáért nagy lehetett a tülekedés, mert 22 ajánlat érkezett be, közülük nyert az EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft., akik valamivel drágábban, a becsült 1,3 milliárd forint helyett 1,5 milliárd forintért vállalták a feladatot. A restaurátori munkákhoz alvállalkozókat is bevonnak.

A fővárosi székhelyű EB Hungary Investet Erdei Z. József és Búvár Attila alapította még 2004-ben, de a cég szekere csak az utóbbi pár évben kezdett jobban futni. Nettó árbevételük 2009-ben még csak 89,4 millió forint volt, 2012-ben 608,8 millió, 2015-2016-ban 3,5 milliárd forintnál tartottak, tavaly pedig már 6,6 milliárd forintot hoztak össze. Azaz kilenc év alatt több mint hetvenszeresére nőtt az árbevételük.

