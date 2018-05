Háromszoros világbajnok lett a magyar chili

Hatalmas sikert aratott egy magyar chilitermesztő pinot noir rozé borból készített chilis borzseléje a New Yorkban megrendezett Hot Pepper Awardson. A Noir névre keresztelt termék a létező összes kategóriában, amiben indulhatott első helyezést ért el, így három aranyérmet hozott a termesztőnek és az országnak: a best sweet, a best mild és a best on ice cream kategóriákban választották a világ legjobbjának.

A termék kifejlesztője Petrohay György növényorvosként családi összefogásban foglalkozik a chili termesztésével és feldolgozásával. Saját bevallása szerint azért fogtak bele a vállalkozásba, mert egyedi, különleges ízkombinációkat szerettek volna piacra vinni. Így született meg a világ első marijuanás chiliszósza, az Illegal és a férfiaknak megalkotott vágykeltő finomság a Chilagra is, no meg persze a díjnyertes Noir.

Kiemelt képünk illusztráció: (MTI/EPA)