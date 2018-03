Durván elszállt az államháztartási hiány

Az év első két hónapjában az államháztartás hiánya (önkormányzatok nélkül) 526,6 milliárd forint hiánnyal zárt. Ugyanez tavaly 180,4 milliárd forint többletet mutatott.

A kormány február végéig a teljes évi előirányzat 38,7 százalékát elköltötte.

A Nemzetgazdasági Minisztérium két fő okkal magyarázza a brutális számot:

továbbra nagy összegben előlegezik meg az uniós forrásokat (492 milliárd),

felpörögtek (200 milliárd forintos többlet) a Modern Városok Program kifizetései.

A kiadások is jelentősen elszaladtak. Úgy vélik azonban, aggodalomra nincs ok. A kormány idei évre továbbra is 4 százalék feletti gazdasági növekedéssel és az uniós módszertan szerinti 2,4 százalékos hiánycél teljesítésével számol, hangsúlyozza az NGM jelentése.

Kiemelt képünkön Varga Mihály miniszter látható. Fotó: MTI / Bruzák Noémi

(MTI)