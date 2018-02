Riasztóan nagyot zuhant a New York-i tőzsde

Kamatemeléstől retteg a piac, mindenki tépi ki a profitot, meg is érezte hamar az egész világ összes tőzsdéje.

Leépít a Dow Jones, bezár a budapesti iroda is

A 2008-as gazdasági világválság óta nem esett egy nap alatt akkorát az egyik vezető amerikai tőzsdeindex, a Dow Jones, mint péntek óta – írja a BBC News. Közel 1500 pontos volt az ipari átlag zuhanása, záráskor 24 025,33 ponton állt az index. 2008 szeptemberében a Lehman Brothers bank csődje után esett egy nap 777 pontot a mutató.

A riadalom már pénteken elkezdődött, egész banálisnak tűnő okokból: erős bérnövekedési adatok láttak napvilágot, amik kamatemelés lehetőségét vetítették előre a növekvő infláció miatt. A befektetők a túlárazott részvények miatti túlfűtöttségtől félnek. Szóval most mindenki gyorsan profitot akar látni.

A Dow 5,8 százalékos zuhanását más indexek is követték: az S&P 500 2,6, a Nasdaq 2 százalékot esett. A hullámok nem álltak le, a londoni FTSE 100 és az ázsiai piacok indexei is estek 1 és 2,5 százalék között.

A 30 fontos amerikai cég részvényeit követő Dow pedig jól indította a januárt, még a 26 000 pontot is meglépte, de egész 2017 is nagyon erős év volt. Azonban elég sok bizonytalanságot jósolnak az elemzők az idei évre. A központi, nemzeti bankok kevesebb kötvényt vesznek majd, de alapkamat-emelések is jöhetnek.

