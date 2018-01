Tesco-sztrájktól az egészségügyi alapdíjig: ezt olvasták

Lapunk gazdasági rovatának adataiból azonban jól kirajzolódik, hogy milyen témákat kedveltek olvasóink 2017-ben.

Az öt legnézettebb cikkünk alapján

az egészségügyi alapdíj

az országos Tesco-sztrájk

egy Telenorral kapcsolatos vállalati hír

és egy munkaszünetről szóló álhír cáfolata

hozta lázba olvasóinkat tavaly.

2017 egyik fontos témája az egészségügy helyzete volt. Februárban egy rendezvényről tudósítottunk, ahol Lantos Gabriella operatív igazgató arról beszélt, hogy szerinte miként kellene megreformálni az egészségügyet. Javaslatának egyik eleme a mindenki által fizetendő egészségügyi alapdíj, amely – a többi között cikkünk nyomán is – nagy vihart kavart. Lantostól később azt is megtudtuk, hogy pontosan mennyit is fizetnének a nyugdíjasok. A téma folytatásaként nemrég interjút készítettünk vele interjút a kórházak átalakításáról.

A Tescóval kapcsolatos hírek hagyományosan előkelő helyen állnak a hírportálok nézettségi rangsoraiban. Nálunk sem volt ez másként: tavaly több mint 200 ezren olvasták az áruházlánc szeptemberi, országos sztrájkjáról szóló tudósításunkat. Vecsésre látogattunk el, ahol megnéztük, hogyan zajlik a sztrájk első napja. A sztrájk végül megegyezéssel zárult, a Tesco 2018 januárjától bruttó 197 ezer forintra emeli a legalacsonyabb béreket.

Májusban írtuk meg, hogy a Telenornál az egy évvel korábbihoz képest 48 ezerrel, 2016 végéhez képest 44 ezerrel volt alacsonyabb az előfizetések száma, mint tavaly március végén, illetve csoportszinten romlott a negyedéves jövedelemtermelő képességük is. A hazai Telenor azóta új igazgatókra váltott, 100-120 főt elbocsátottak, illetve eltörölték a hűségidőt valamennyi csomagjuknál, és korlátlan mobilinternetet adtak.

Úgy tűnik, olvasóink kifejezetten szeretik, ha álhírekről, azok cáfolatairól írunk. Tavaly augusztusban például, a legnagyobb kánikula közepén az terjedt el a neten, hogy pénteken a nagy hőség miatt munkaszüneti napot fognak elrendelni. Ezt az álhírt tettük rendbe azzal, hogy megírtuk, nyilvánvaló baromság a dolog. Illetve az egészben csak annyi igazság van, hogy létezik olyan rendelet, ami pihenőidő kiadására kötelezi a munkáltatót, ha az alkalmazottja 24 fokot meghaladó úgynevezett korrigált effektív hőmérsékletet meghaladó térben dolgozik. A munkaszünet frontján ugyanakkor 2018 bőséges esztendőt kínál: kilenc hosszú hétvégével számolhatunk. Igaz, hatnál szombaton kell majd ledolgozni a pihenőnapokat.