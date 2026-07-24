Mészáros Árpád Zsolt békülne a fiával: „Egy teljesen tisztességes egyezséget ajánlottam fel neki”

Továbbra sem rendeződött Mészáros Árpád Zsolt és fia, Mészáros Bende kapcsolata. A színész-énekes először idén májusban beszélt arról a sajtónak, hogy elsőszülött gyerekével olyannyira megromlott a viszonya, hogy már nem is kommunikálnak. A másik fél nem sokkal később úgy nyilatkozott, hogy apja soha nem törődött vele, és jó ideje fenyegeti őt és a szeretteit. MÁZS erre úgy reagált: ebből semmi sem igaz, és rágalmazás miatt perre viszi az ügyet. A színész azt is állította, hogy Mészáros Bende pénzt követel tőle.

Nemrég felvillant a remény a békülésre, amikor Mészáros Bende egy tévés interjúban azt mondta, hogy találkozót kezdeményezett az apjával, hogy tisztázzák a köztük lévő nézeteltéréseket. A Blikk megtudta, hogy a találkozóra valóban sor került, békülésre azonban nem.

„Személyesen és hivatalosan is megkerestem korábban. Utóbbit azért, mert személyesen nem tudtam elérni, nem tudtam zöld ágra vergődni vele, mert bántásba mentünk át, ment az adok-kapok” – nyilatkozta a lapnak Mészáros Árpád Zsolt. Mint elmondta, a pénzügyi vitákat továbbra sem sikerült rendezniük fiával.

Egy teljesen tisztességes egyezséget ajánlottam fel neki, hogy úgy segítem őt pénzzel, hogy kifizetjük a hitelét, valamint lesz egy kis kezdőtőkéje, hogy elkezdje a saját életét, 30 évesen. 52 éves vagyok, van egy kisgyerekem, szeretnék már nyugodtabban élni én is

– fogalmazott az ötgyerekes színész.

Az eddigi életemben én kaptam már a karmától jót és rosszat is, és tettem én magam jót és rosszat is, de azt gondolom, ebből is felállok majd. Most úgy érzem, ő sokkal nagyobb bajban van ezzel a helyzettel, mint én, hiszen nekem ott vannak a gyermekeim, a többi, akikkel jó a kapcsolatom, akik felnéznek rám, mert tudják, mit tettem értük. De persze, vágyom arra, hogy ez a dolog is rendeződjön, hiszen a család sokkal fontosabb, mint a pénz.

MÁZS hozzátette: nem tud engedni legnagyobb fia anyagi követeléseinek, mert az nem lenne fair a többi gyerekével szemben.

Ez az egész tényleg olyan szomorú, s talán belátja egyszer, hogy ami most kettőnk között van, az nem jó, és nagyon szégyellem magam azért, hogy ő mindezt a médiában kiteregette

– zárta sorait a színész.

Mészáros Bende nem nyilatkozott a lapnak. Ő egyébként múlt évben még azt mondta, hogy apjával szeretik egymást, és legjobb barátok.