Így lett a britek elsőszámú sármőrjéből igazi szemétláda – Hugh Grant hatvanöt éves

Hugh John Mungo Grant saját bevallása szerint azért kezdett színészkedni, hogy sikere legyen a lányoknál. Ez olyannyira bejött, hogy évtizedeken át ő volt az ügyeletes brit szívtipró, a kosztümös drámák jófiúja, Bridget Jones álmainak netovábbja, hogy aztán az ötven fölött lubickoljon a gátlástalan rohadék szerepében. Bár jellegzetes félszeg, kisfiús mosolyába már bőven szövődnek ráncok is, még így is hihetetlen a szám: Grant szeptember 9-én tölti be a hatvanötöt. Karrierjét képekben tekintjük át.